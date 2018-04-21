內科「次專科」多但缺人　衛福部：腫瘤科易受影響

2018年04月21日 16:10 中時 倪浩倫

台灣研究基金會今舉辦「第三波健保改革醫療資源分配正義再探討」研討會，衛福部醫事司司長石崇良會中指出，儘管內、外、婦、兒的缺人情形已有改善，但受到健保給付、長工時、醫療糾紛等影響，內科新進人力仍僅有10年前的7成，腫瘤科人力恐首當其衝。衛福部正透過《醫爭法》、《勞基法》來改善工作環境，盼能因此增加吸引力。

醫界的內、外、婦、兒等4科，因為長期人力不足，有「四大皆空」的稱號。石崇良說，在各界努力下，該情形近來已有好轉，人力在近10年成長近5成，成長率分別為45％、30％、54％、16％，只是，面對次專科眾多的內科，其「新進人力」僅是10年前的7成，令人憂心。

石崇良說，像是婦產科受到《生產事故救濟條例》的保障，外科則有較多的醫材、手術費等健保給付，內科不僅工時長，醫療糾紛多，近10年來的健保給付調整，也較其他3大科來的少；他指出，內科一旦缺人，首當其衝的可能會是較冷門的腫瘤科「因為壓力大、醫糾多，手術也相對較少（影響給付），大家多會首選像是腸胃科、心臟內科等健保給付多的熱門科別。

內科醫學會理事長、台大醫學院院長張上淳說，受到高齡化影響，患者共病比兒童多，也增加了照顧複雜性，使得住院醫師工時因而增加，此外，內科近10年的來僅針對重症加成給付，其餘一般內科幾乎沒有調整，都是影響新血加入的原因。

石崇良說，關於外界討論的內科給付部分，須由健保署再做努力，而衛福部現已將《醫爭法》送入立院審查，來保障醫師在面對醫療糾紛時的權益，此外，衛福部也預計在明年9月將僱醫師納入《勞基法》，盼能改善醫師長工時的問題。

(中時 )