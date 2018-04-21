萌萌尼莫！陸自主研發的潛龍3號首度深潛成功

中國最先進無人潛水器「潛龍3號」，外型就像海底總動員裡的小丑魚尼莫，超萌超可愛。(圖/新華社)

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中時電子報
中國最先進無人潛水器「潛龍3號」20日首潛成功。(圖/新華社)

外型就像海底總動員小丑魚尼莫的中國無人潛水器「潛龍3號」20日凌晨4點46分進入海面，以每分鐘50公尺的速度進行首度深海下潛。並於下午3點53分浮出水面，航行24.8公里，下潛最大深度達3955公尺，順利完成各項測試指標。

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根據央視新聞介紹，潛龍3號是中國最新進的4500米級無人無纜潛水器，下次即將驗證它的最大續航能力。

潛龍3號進入海面，立體造型更像一尾真正的小丑魚。(圖/新華社)
中國最先進無人潛水器「潛龍3號」20日首潛成功。(圖/新華社)
中國最先進無人潛水器「潛龍3號」，外型就像海底總動員裡的小丑魚尼莫，超萌超可愛。(圖/新華社)

《北京青年報》報導說，為了滿足中國大洋礦產資源勘查和深海科學考察的需求，潛龍3號因應而生。外型酷似尼莫的潛龍3號，長度約達3.5公尺，高度1.5公尺，重量約為1.5噸。

潛龍3號是在潛龍2號的基礎上改良而成，針對電子設備功耗較高的部分加以改進，以及把慣性導航系統的核心零件從進口改成國產，並且降低了推進系統的噪聲和抗流能力，同時讓潛水器本體的電磁兼容性更好，提高聲音信號的通信穩定。

報導指出，這次海試不但提升了中國深海進入、深海探測、深海開發的技術基礎，並且提升了中國在國際海域資源探查的水平，大大助益了深海科學研究的發展。

(中時電子報)

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