影》北市初選地獄街頭訪問　對「他」印象是嘴砲！

北市初選地獄街頭訪問　對「他」印象是嘴砲！
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中時電子報
國民黨台北市長初選辯論會21日在中天電視舉行。（姚志平攝）

國民黨台北市長初選在即，丁守中、孫大千、張顯耀、鍾小平等四位參選人角逐黨內提名資格，並於今天（21日）公開辯論。經過第一階段各自「申論」後，和第二階段「提問人提問」後，接下來是第三段的「主持人提問」。

主持人王又正說，這次辯論會特別進行非常縝密的「街頭訪問」。此次的街訪也可算是「粗淺的民調」，並在北投市場、動物園、成功國宅和動物園四處隨機採訪民眾的投票意願。

只見王文正拿出調查結果的大報，上面顯示現任市長柯文哲以64票遙遙領先丁守中的32票，鍾小平的6票，張顯耀的3票和孫大千的１票。現場並秀出街訪的VCR，詢問民眾對各位候選人的看法。

首先是孫大千。只見受訪民對孫大千印象為「我不知道」，「我不認識他」。還有人表示，「孫大千不是在桃園嗎」、「他不需要來攪局吧」！只見孫大千眼眶有點氾淚光回答，「他感謝台北市民提出的建議和看法」。他要強調的是，「雖然他有很長時間都在桃園服務，但是他從小在台北求學，到台大都待在台北，再加上他試圖以網路平台模式降低選舉經費，可能會有一些吃力，但他會在努力加強補強不足之處」。

接者是受訪者訪問鍾小平的影片，只見受訪者表示，「常在電視上看到他」，「很能幹」、「不太認識他」，但是有個受訪者卻覺得鍾小平「嘴砲」！對此，鍾小平表示，「街訪能做一個參考，我們尊重民意」。而針對民眾對他嘴砲印象，鍾小平強調，「這是一場嘴砲王的比賽，而嘴砲就是柯文哲，能打敗柯文哲的只有鍾小平」。

受訪民眾對於張顯耀的印象則為，「加油」、「不知道」、「這面相有福氣」。還有受訪者對他印象是「投共」。張顯耀回答，「他積極參選競選活動，對於選民的熱情，他非常感謝」。對於「投共議題」，張顯耀「感到非常委屈，但為了國家機密，他相忍為國」。

最後，則是民眾對丁守中的印象，只見受訪者對丁都持有好印象，「他有經驗　有經驗，不錯」，還有人表示，「如果我是國民黨主席，肯定讓他上」。對此，丁守中表示，「越了解我的人，就知道我的好；越理解柯P，就知道他不是個好市長」。丁守中強調他對台北非常理解，是經的起市民的檢驗！

(中時電子報)

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