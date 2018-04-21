第4屆大武●歌舞文化節 展現多元力

2018年04月21日 16:28 中時 吳江泉

第4屆大武●歌舞文化節展現多元力海報地圖。（日光小林提供）

走過八八風災9年，高雄小林村大武●族人，積極發展部落文化產業，不但成立大滿舞團，躍升國際，部落更積極自主舉辦大武●歌舞文化節，今年度將於4/28舉辦第4屆大武●歌舞文化節，除了向世人展現臺灣多元文化之美，更呼籲相關市政機關能盡早正名「大武●族」。

今年的主題為「禁向」傳統祭典的復振，在高雄市政府文化局大力支持下，日光小林的族人，將在當天重現消失近百年的「禁向」儀式，成為台灣唯一復振此祭典的部落，也希望藉此可以影響更多大武●族部落，能漸漸找回傳統的文化祭儀。

新書「種回小林村的記憶」是由族人徐銘駿以3年的時間進行耆老訪談與資料蒐集後，從植物運用的角度，分別以歷史、信仰、飲食、生活介紹彼此的關係，展現老人家的智慧，並透過出版傳承獨特的族群特色。

而在日光小林積極努力下更在民國105年申請勞動部勞動力發展署就業開發方案計畫獲得資源挹注，持續積極推動地方社區重生、居民安心就業，輔導社區型態轉型創新有成，今年邁入第3年；而4/28舉辦第四屆大武●歌舞文化節，部落有感於有相似背景的非營利單位，邀請勞動部勞動力發展署高屏澎東分署同歡第4屆大武?歌舞文化節活動，此場活動結合舉辦假日市集，展售高雄、屏東之在地的農產、美食、手工藝品其中更有原民單位一同參與平埔族盛會，現場更加碼發放現金抵用券及現金消費滿額送好禮活動，為現場活動加分，歡迎攜家帶眷參與。

日光小林多元就業開發方案專案經理人王民亮表示，日光小林走過風災，透過文化部、原民會、勞動部、高雄市文化局等挹注資源，強化日光小林的資源力度，為這場日光小林自辦第4屆大武●歌舞文化節慶典加分。

第4屆大武●歌舞文化節當天也安排了一系列的原民舞團表演，除此之外更有集結來自多元就業開發方案及培力就業計畫不同單位精心製作的手工商品、農特產品與地方特色美食、原民文化，歡迎民眾共襄盛舉，一起看歌舞、挺公益，培養包容、尊重多元的價值觀。

(中時 )