大甲媽遶境回鑾 老攜幼躦轎腳大排長龍

大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾抵龍井區，信徒大排長龍躦轎腳。（陳淑芬攝）

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大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾，停駕市議會議長林士昌服務處，林士昌陪同母親躦轎腳。（陳淑芬攝）
大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾，停駕市議會議長林士昌服務處，湧入大批信徒。（陳淑芬攝）

陳淑芬／台中報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾，鑾轎在21日凌晨4時自大度橋進入烏日區，沿途民眾設香案祭拜，一路鑼鼓、鞭炮聲震耳欲聾。媽祖鑾轎行經大肚，於下午1時許抵達龍井，並停駐台中市議會議長林士昌服務處庭院，湧入大批信徒排隊躦轎腳，林士昌則推輪椅陪同高齡90歲母親林吳花躦轎腳，現場燃放電子鞭炮，熱鬧滾滾。

「來了，來了」龍井區信徒中午前就在沙田路六段沿途設香案迎接媽祖鑾駕回鑾，民眾也大排長龍等候躦轎底綿延數公里，信徒看到娘傘抵達，立刻興奮燃放鞭炮、煙火，鞭炮聲震天響、煙霧嬝繞。「咚！咚！咚！」聽到轎班敲銅鑼聲，信徒扶老攜幼帶著祈福衣物雙膝著地趴拜，不少長輩及家長抱著嬰幼兒，一起躦轎腳祈求平安。

媽祖鑾轎停駐林士昌的龍井服務處，立委盧秀燕、顏寬恆及多名市議員也到場與會。媽祖鑾轎抵達停駐，鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤到場，林士昌等人祭拜後，讓大批信徒湧入排隊躦轎腳，民眾也擠摸鑾轎祈求平安好運。

媽祖鑾轎在近3時起駕，林士昌推著坐著輪椅的90歲高齡母親陪同躦轎腳，現場信徒擁簇而出追隨媽祖鑾轎遶境隊伍進入沙鹿區，將於22日回駕大甲鎮瀾宮。

林士昌的龍井服務處是大甲媽祖回鑾停駐點，並設大型點心站，每年吸引大批信徒前來迎接媽祖鑾轎，信徒燃放大量鞭炮煙霧迷漫，林士昌今年特別響應環保使用電子鞭炮，以大型推高機架起以紅色燈籠妝點的恭迎牌招，現場只聽到熱鬧鞭炮聲、沒有嗆人煙霧，宣導展現環保觀念。

(中時 )

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