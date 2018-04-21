食品加工廠廢水偷排遭查獲 屏環保局將重罰

2018年04月21日 16:31 中時 林和生

屏東一處雞肉加工廠排放汙水被發現，環保局將予以重罰。（林和生翻攝）

屏東屎流成河的畫面讓人印象深刻，為擺脫過去負面形象，屏東縣環保局近來積極查緝汙水偷排，日前接獲民眾陳情，東港溪上游支線隘寮溪位於內埔工業區下游處，有乳白及偏黃色廢水汙染河川情形，環保局立即派員至現場查核，查獲汙染元凶為一家食品工廠，將依水汙染防治法予以重罰。

稽查員獲報到場發現，確實有偷排情事，原以為是工業區內廠商排放，循著源頭向上追蹤，才確定是工業區外從事雞肉食品加工製造的業者所為；廠區內雖設有廢水處理設施，大部分製程廢水亦納入廢水處理設施中處理，但原料放置容器的清洗作業區所產生廢水並未納入處理，直接經由雨水道排放至廠外。

屏縣環保局長魯臺營強調，2015年修正後水汙染防治法罰鍰上限大幅提高，尤其對故意繞流排放、稀釋排放廢汙水或放流水嚴重超標等違規行為，皆加重處罰，罰款上限從60萬元提高至2000萬元，呼籲業者切勿心存僥倖。

為避免屏縣幅員遼闊造成的稽查延誤，環保局去年成立屏南稽查辦公室，魯臺營說，稽查工作已是後端，治本之道仍在源頭，縣府會整合相關單位加強宣導，但光畜牧業一年就有3000件陳情案，若加上工廠偷排數量更多，雖不能都順利查到違法，但絕對不會視而不見。

(中時 )