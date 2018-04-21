洋蔥盛產價崩農糧署行銷 7國道服務區都買得到

農糧署啟動恆春半島洋蔥產地直送，現在國道中壢、湖口、泰安、西螺、古坑、東山及關廟服務區也能買到，農糧署南區分署與屏縣農業處、屏縣、恆春農會等21日在東山服務區舉行推廣活動。（莊曜聰攝）

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農糧署啟動恆春半島洋蔥產地直送，現在國道中壢、湖口、泰安、西螺、古坑、東山及關廟服務區也能買到，農糧署南區分署21日在東山服務區辦活動行銷，現場有各式洋蔥料理供民眾品嚐。（莊曜聰攝）
農糧署啟動恆春半島洋蔥產地直送，現在國道中壢、湖口、泰安、西螺、古坑、東山及關廟服務區也能買到，農糧署南區分署21日在東山服務區辦活動行銷，現場有各式洋蔥料理供民眾品嚐。（莊曜聰攝）

屏東恆春半島出產的洋蔥品質佳，但今年產量過剩，價格大跌，農民生計受影響，農糧署啟動洋蔥產地直送機制，全台各地農會超市都能買到屏東在地的洋蔥，今天南區分署在東山服務區舉辦洋蔥推廣活動，與民眾分享洋蔥入菜的美食，國道用路人也可在中壢、湖口、泰安、西螺、古坑、東山及關廟等7處服務區買到生鮮洋蔥。

根據統計，全台種植洋蔥面積約1300公頃，光是屏東縣就占了600多公頃，超過一半以上，其餘則集中在中台灣地區，2016、2017因為種植面積減少、氣候不佳造成失收，本土洋蔥供不應求，價格開出紅盤，影響到去年10月投入種植的農民及面積大增，加上氣候合宜，產量大增，又與中部產期「強碰」，價格大崩。

屏東縣農會總幹事廖展毅表示，洋蔥每分地年產量約5噸左右，今年氣候溫和，產量提升到7噸以上，量多造成價格崩盤，去年產地價大球洋蔥15公斤袋裝270元，中球洋蔥250元，今年每袋跌了120元，他呼籲民眾多食用本土洋蔥助農民度過難關。

農糧署南區分署署長姚志旺說，恆春半島生產的洋蔥鮮甜不嗆辣，品質佳、營養高且耐存放，農糧署啟動產地直送機制，消費者在更多地方都能直接買到生鮮洋蔥；上午為行銷屏東洋蔥，現場還準備許多以洋蔥入菜的料理，供民眾試吃，恆春鎮農會還展示洋蔥、胡麻、奇異果榨成的三味果汁，相當特別。

(中時 )

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