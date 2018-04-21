影》衝突時推中信史總？蔣智賢：支開保護葉總

2018年04月21日 16:42 中時電子報 蔡銘仁

鄭錡鴻對蔣智賢投近身球，引爆雙方衝突。(取自Youtube)

富邦悍將昨和中信兄弟交手，因鄭錡鴻對蔣智賢投出近身球，兩隊板凳清空，衝上場對峙，過程中，蔣智賢一個疑似出手推中信總教練史耐德的動作，在網路上引起熱議，蔣智賢今(21日)賽前解釋，當下兩個總教練起爭執，他只是要支開他們，「我要保護我的教練。」

富邦昨帶著4分領先進到8下，蔣智賢在2出局三壘有人時上場；未料，鄭錡鴻對他的第1球，就往膝蓋那邊去，蔣智賢閃過球後，不太高興的看著鄭錡鴻。富邦總教練葉君璋第一時間不滿衝上場，兩隊板凳清空，在場上僵持數分鐘才離去。

「上次對林益全跟我就都這樣，怎麼這次又往膝蓋丟。」4月5日兩隊交手時，蔣智賢同樣面對鄭錡鴻，就被招呼不少顆近身危險球；再度被這樣對待，讓他頗為不悅，「身為職業球員，怎麼沒辦法調整到最好狀況比賽，可能因為1個球，球員生涯就結束了，當下就想保護自己。」

葉總和史總在場上起口角，兩隊球員都跑上場聲援；過沒多久，就看到蔣智賢出手，把史總推到一旁，「兩個人在起爭執，我是要支開他們，教練那麼挺我們，做為球員也要挺教練。」結果他這個動作，不少球迷們注意到，在網上截圖瘋傳，甚至到他的粉絲團嗆「沒品」洩憤。

球迷有這反應，蔣智賢也有些意外，「外面一些傳言，講得好像我要對人家怎麼樣，當下就是要保護我的總教練。他們不清楚狀況，我們也不能多說什麼，寫那些要理解狀況，沒必要亂寫一通、亂爆料，選手在場上都百分之百專注，希望他們尊重每個在場上認真的選手。」

(中時電子報)