95歲銀髮夫妻參與 千名長者挑戰5公里健走

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弘道老人福利基金會今（21）日在大佳河濱公園舉辦「2018爺奶Color Walk-粉紅泡泡愛的抱抱」健走活動，共有2000人參與，有55位長輩已是90歲以上，還有近154位平均年齡78歲的輪椅長輩，在志工的陪伴中準備完成5公里的健走挑戰。

以「粉紅泡泡、愛的抱抱」為主題，弘道舉辦的健走活動今年已是第5年，此次1月中開放報名2000位名額，短短幾周內就已全數報名額滿，其中65歲以上長輩有1111人，共計有上百對的家庭、154位輪椅長者一同參與。

95歲的梅長俊爺爺，與同齡的常知維奶奶是同鄉的青梅竹馬，從小就被雙親指腹為婚，在民國38年夫妻倆隨國民政府來台定居，從軍的梅爺爺一肩扛起養家重擔，而常奶奶則是擔起相夫教子的責任，成就了近80年的姻緣。

年邁的梅爺爺現已雙耳重聽，常奶奶就當作他的耳朵，奶奶行動不便要以輪椅代步，爺爺就像她的雙腳，總推著奶奶輪椅，帶她去想去的地方，當常奶奶擔心沒人幫她推輪椅，梅爺爺都會安撫她「有我在！」，他們今日也參與健走活動，為現場增加粉紅泡泡的氛圍。

弘道老人福利基金會李若綺執行長表示，弘道一直以來都鼓勵長輩重視預防照顧的觀念，所以從培養運動習慣也成為預防照顧的不二法門，雖然我們無法阻止高齡化社會來臨，但是透過最簡單的健走或運動，長輩可以為自己的健康主張，用健康的身體顛覆「老」等於「被照顧」的刻板印象。

(中時 )

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