美人權報告指勞基法無嚇阻力 勞動部：罰款提高可討論

2018年04月21日 16:52 中時 洪安怡

美國國務院本周五發表2017年度《各國人權報告》（Country Reports on Human Rights Practices），報告中指出台灣《勞基法》罰款太低，對企業無嚇阻力。勞動部回應，罰款提高涉及《勞基法》修法，還需取得社會共識，但「可以討論」。

依據《蘋果日報》報導，該份報告中指出，《勞基法》雖然禁止強制加班，也有相關罰則，但法院多半輕判輕罰，根本沒有嚇阻作用，而台灣工會的密度僅5.8％，遠低於經濟合作暨發展組織（OECD）的16％平均值。

依《勞基法》規定，違反工資、工時的雇主可處2~100萬元罰鍰，情節重大可加重50％，但依勞動部職安署統計，2016年全台勞動條件共檢查67194場次，共有10281場次受罰，處分率為15.3％，總罰鍰僅4億274萬元，換算下來平均每家場次罰鍰僅3萬9173元，接近2萬元的底限。

勞動部次長施克和指出，裁罰的部分勞動部是訂定一些參考原則，由地方政府針對雇主違法樣態再去訂定裁罰基準，當然也鼓勵地方行政裁量基準可依照比例原則、違法樣態等做出細緻的區分，至於將罰款提高的部分涉及母法修法，需要取得社會共識，但的確可以討論。

此外，媒體報導該份報告指出，特定媒體會因為政治考量，選擇新聞立場，或在中國有投資的媒體，會刻意發布、營造對中國有利的新聞；媒體管理層會要求記者配合廣告主撰寫新聞，以報導為名進行置入性行銷，不但限制記者的自由，也破壞媒體的公信力、客觀性。

(中時 )