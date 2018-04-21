麻疹疫情還沒完　林口長庚也爆麻疹群聚

2018年04月21日 17:00 中時 倪浩倫

虎航麻疹群聚還未結束，麻疹事件又燒進林口長庚！疾管署今公布最新疫情，一名在林口長庚工作的20多歲男性護理人員，今天確診麻疹，主因是月初在院內接觸到一名「境外移入」的麻疹個案，這也是繼虎航的13人群聚感染之外，另一起發生在林口長庚、共3人的群聚感染，目前有院內有70多名醫事人員和200多名患者，需要持續追蹤到5月7日。

近來的麻疹疫情，最大宗的為虎航的群聚感染（13人），而此次的林口長庚的群聚感染，起因於一名40多歲、家住北部的女性（指標個案），上月17日、18日赴澳門旅遊，回國後發燒出疹，最終確定為境外移入的麻疹個案，而她本月4日、在林口長庚住院期間，當時尚未發病，但一名20多歲男性護理人員，當天有和指標個案有過接觸，本周開始發燒、出疹，並於今天確認為麻疹，目前正在住院隔離中。

疾管署副署長莊人祥說，除了指標個案和男性護理師，另有一名家住北部的40多歲女性，也曾和指標個案有共同的就醫史（本月2日），所以屬於同一波的群聚感染；追查發現，這一波的林口長庚群聚感染，已掌握491名接觸者，當中還包含70多名林口長庚的醫事人員和200多名患者，將持續追蹤到5月7日。

截至今日，國內今年累計22例麻疹病例，分別為15例的國內感染和7例境外移入，當中包含虎航（13人）和林口長庚（3人）等2波群聚感染。

莊人祥說，目前已通知林口長庚提供相關應變措施，包括成立應變小組，由一名副院長擔任總召集人，追蹤感染者、接觸者的所有動向，防範疫情在院內擴大。

疾管署已在官網增設自費MMR疫苗的接種院所、接種建議，和麻疹預防注意事項等資訊，並提醒家中有滿1歲、計畫到日本沖繩旅遊者，應先上官網瀏覽，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

(中時 )