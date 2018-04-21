教育部澄清：僅依循例編制赴大陸計畫 並非清查

2018年04月21日 17:03 旺報 李侑珊

針對有部分媒體報導，教育部4月16日發函國立大學，要求繕造明年度（108年度）因公派員出國及赴大陸地區計畫，排列優先順序，並要求要在4月26日前函報教育部，教育部發布聲明澄清，強調是「循例提醒編製年度赴大陸地區計畫，並非清查。」

教育部表示，報載教育部「清查」明年學者赴陸計畫，並非事實，並且此部分作業乃依行政院相關規定，援例行文，提醒教育部及所屬機關(構)學校，配合108年度預算編列期程，辦理因公派員出國或赴大陸地區計畫「編製」事宜。

教育部稱：「近年來均固定於4月間發函說明編製原則及注意事項，與學者赴大陸進行學術交流政策無關。」

教育部強調，所屬機關(構)學校，因公派員出國及赴大陸地區計畫編列，均依行政院及所屬各級機關，因公派員出國、赴大陸地區案件編審要點訂定之相關規定辦理。

教育部指出，依現行規定，國立大專校院所編製年度，因公派員出國及赴大陸地區計畫，應報教育部核定後實施。以105年至107年為例，係分別於4月14日、4月17日及4月16日發文請國立大專校院辦理編製事宜。「此例行辦理編製作業，並非對已執行情形進行清查。」

教育部也補充說明，有關行文上文字錯漏部分，已透過相關網路群組先行勘誤，並會行文更正。

(旺報 )