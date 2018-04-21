香港當局教科書否決「收回香港」 鄭中基開砲

鄭中陸回應香港教育局長言論。（圖／達志影像）

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中時電子報
鄭中基發文嗆香港教育局長。（圖／取自Ronald Cheng 鄭中基臉書）
前政協委員劉夢熊批評香港教育局長。（圖／取自劉夢熊 Lew Mon-hung臉書）

香港教育局局長楊潤雄近日出席會議時，指出現今教科書中出現「中國收回香港的主權」一詞是不準確的，強調香港主權一直在大陸手中，所以不存在「收回」等字眼，引發網友熱議，港星鄭中基甚至氣得發文說：「一蟹臭過一蟹，以後一些真歷史我自己教回」。

據《on.cc東網》報導，楊潤雄最近表示，評審教科書應做到用字確實、精準，關於歷史課本中「中國強烈要求收回香港的主權」段落，他認為，根據《基本法》大陸在1997年是對香港恢復行使主權，因此不適宜用「收回」，因為香港的主權一直在大陸手中，若說「收回香港」是沒問題的，「我只是說不可以用『主權』字眼」。

因這番言論，香港網友近日瘋傳一段鄧小平生前所述影片，可見他有感而發說：「我活到1997年，就是要中國收回香港之後，到香港自己的土地上，走一走，看一看」，而鄭中基也在臉書開炮，直說：「就教育局長來說，我只可以講一蟹臭過一蟹，以後一些真歷史我自己教回」，並下關鍵字：「自己歷史自己教」、「歷史變作文」、「大家有無補充」，引來網友熱烈回應。

(中時電子報)

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