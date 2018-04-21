披薩分店長肺炎驟逝 過勞沒時間看醫？

有網友在臉書留言說:「 如果公司肯給假，讓他有空去看醫生就好了。」。透露分店長疑有過勞情事。(圖／取自網路)

友善列印
中時電子報

自稱是業者:「公司沒有不給假，會提供必要協助。」（圖／翻攝自網路）

披薩龍頭北市大安分店長日前肺炎驟逝，有網友在臉書PO文爆料：「如果公司肯給假，讓他有空去看醫生就好了」。還有人留言：「店長原本為了工作，感冒拖延成肺炎，還到台大醫院裝上葉克膜，最終仍不幸離世」，北市府勞檢處已介入調查是否有違反勞基法過勞情事，對此。

據三立報導，有網友文中提及，大安店店長最近感冒頻頻咳嗽，但為了工作病情拖延成了肺炎，事後到萬芳醫院就診無法處理，再轉台大醫院還裝上葉克膜，最終不幸離世。

店員對店長驟逝相當難過，並低調回應說，店長人很好，但相關細節不了解。有自稱是業者回應強調：「公司沒有不給假，對於員工離世感到惋惜、遺憾，也會提供必要協助。」北市府勞檢處已派人進行調查，盼家屬能主動說明，還原事情真相。

對於網友所指，業者發出聲明澄清，全文如下：

針對網友po文指涉本公司員工未能獲准假就醫之言論，本公司鄭重澄清絕無不予准假之情事。

員工健康與權益一直以來都是本公司重視的經營準則，針對該名員工離世，本公司亦至感悲痛及遺憾，也將竭盡全力给予其家人最大的支持與協助。

另外，不符合事實之網友言論，已影響本公司聲譽，誠心敬請網友自律，本公司亦將保留法律追訴權。

(中時電子報)

毒蟲見警落跑　丟燒肉粽「攻擊」 屏市暗夜住宅火警 79歲婦人喪命

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。