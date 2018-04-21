披薩分店長肺炎驟逝 過勞沒時間看醫？

2018年04月21日 17:26 中時電子報 張國欽

自稱是業者:「公司沒有不給假，會提供必要協助。」（圖／翻攝自網路）

披薩龍頭北市大安分店長日前肺炎驟逝，有網友在臉書PO文爆料：「如果公司肯給假，讓他有空去看醫生就好了」。還有人留言：「店長原本為了工作，感冒拖延成肺炎，還到台大醫院裝上葉克膜，最終仍不幸離世」，北市府勞檢處已介入調查是否有違反勞基法過勞情事，對此。

據三立報導，有網友文中提及，大安店店長最近感冒頻頻咳嗽，但為了工作病情拖延成了肺炎，事後到萬芳醫院就診無法處理，再轉台大醫院還裝上葉克膜，最終不幸離世。

店員對店長驟逝相當難過，並低調回應說，店長人很好，但相關細節不了解。有自稱是業者回應強調：「公司沒有不給假，對於員工離世感到惋惜、遺憾，也會提供必要協助。」北市府勞檢處已派人進行調查，盼家屬能主動說明，還原事情真相。

對於網友所指，業者發出聲明澄清，全文如下：

針對網友po文指涉本公司員工未能獲准假就醫之言論，本公司鄭重澄清絕無不予准假之情事。

員工健康與權益一直以來都是本公司重視的經營準則，針對該名員工離世，本公司亦至感悲痛及遺憾，也將竭盡全力给予其家人最大的支持與協助。

另外，不符合事實之網友言論，已影響本公司聲譽，誠心敬請網友自律，本公司亦將保留法律追訴權。

(中時電子報)