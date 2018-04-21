影》新版熊讚曝光 網友崩潰「還我原本的熊讚」

2018年04月21日 17:50 中時 張立勳 、中時電子報／ 李函縈 、中天新聞／ 吳承斌 、陳文越 、中時電子報／、中天新聞／、陳文越

世大運吉祥物「熊讚」（左）微整形後變身為藍色鼻子的「海洋」熊讚（右），21日首度亮相，不過，有不少人覺得舊版比較好看。（張立勳攝）

藍色鼻子的「海洋熊讚」21日亮相，雖然不少人覺得舊版比較好看，但仍有一群死忠粉絲認為熊讚還是熊讚。（張立勳攝）

台北世大運吉祥物「熊讚」微整形後，變身藍色鼻子的「海洋熊讚」21日首度曝光，造勢活動還在臉書進行直播，結果被不少網友噓爆，崩潰大喊「還我原本的熊讚」，現場也有民眾不諱言直說舊版比較好看，不過，還是有死忠粉絲到場力挺熊讚永遠是熊讚。

北市觀傳局斥資113萬將熊讚整形，以利註冊商標，日前已搶先公布2D圖案，本尊今天下午在文博會亮相，活動一開始，舊版「金牌熊讚」和新版「海洋熊讚」進行交接儀式，後來還一起在台上熱舞，最後海洋熊讚與台下觀眾目送金牌熊讚離去，熊粉湧上給金牌熊讚大大擁抱，甚至有人因不捨而落淚。

特地到開箱活動現場的熊粉郭小妹妹說，比較喜歡舊版熊讚，一名王姓大學生也說，海洋熊讚的嘴巴不太自然且熊有眉毛怪怪的，也喜歡原本的熊讚，但現場仍有一群忠實熊粉，不管熊讚變成怎樣還是熊讚，會繼續支持海洋熊讚。

新版熊讚亮相透過熊讚臉書直播，多數網友持負面評價，有人崩潰直呼「還我原本的熊讚」，還有人問「整形失敗可以退錢嗎？」、「這哪來的妖孽？」也有網友不滿直言「舊熊讚走了，我要退粉絲團」。

觀傳局長陳思宇表示，不管是海洋熊讚、金牌熊讚，熊讚永遠是熊讚，也許外表有一些差異，但個性與靈魂都一模一樣，她說，這次熊讚包括偶、文字及2D圖檔都結合台北精神，未來熊讚出席的活動，會以公益和市政宣傳為主，不會參加任何選舉活動。

至於舊版熊讚何去何從？先前觀傳局稱不再亮相，但陳思宇昨說，舊版熊讚未來還是可能和新版熊讚一起出現。

(中時 )