油價衝高，汽、柴油再漲0.5元 98無鉛汽油升破31元

友善列印
工商

受到美國原油庫存意外下降，加上中東地區政治情勢仍然緊繃等因素影響，帶動國際油價續揚，布蘭特原油創3年半新高；台塑化（6505）宣布，考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，4月23日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.5元/公升，柴油批售價格0.5元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。

調整後，台塑化92無鉛汽油27.8元/公升；95+無鉛汽油達29.2元/公升，離30元整數關卡不遠；98無鉛汽油則衝破31元，達31.3元/公升。超級柴油也來到25.4元/公升。

近日美英法聯軍空襲敘利亞，使中東緊張局勢增溫，加上美國原油庫存意外下滑，推升國際油價今年來漲幅達1成。

紐約商業交易所（NYMEX）6月原油期貨4月19日每桶68.33美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油向上墊高為每桶73.78美元，創2014年11月來的新高。

美國能源資訊局（EIA）公佈的數據顯示，截至4月13日當週，美國煉油廠日均原油加工量較前週減少7萬桶至1,690萬桶；煉油廠產能利用率由前週93.5％降至92.4％。

相對需求指標，美國過去四週日均油品供應量為2,080萬桶，較去年同期增加5.7％；其中，汽油日均供應量年增0.7％至940萬桶，航空煤油日均供應量年增5.3％，達182.7萬桶。

分析師認為，市場紛紛上調全球油品需求，美、中兩強消費者物價指數（CPI）皆往上攀升，而根據歷史經驗，物價上升期間，能源、原物料類股都有亮眼表現；尤其，倘若美國總統川普重啟對伊朗制裁或禁運，油價勢必再度攀升。

(工商 )

影》新版熊讚曝光 網友崩潰「還… 高雄》「異域」後裔來台12年 獲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。