油價衝高，汽、柴油再漲0.5元 98無鉛汽油升破31元

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2018年04月21日 17:50 工商 彭暄貽

受到美國原油庫存意外下降，加上中東地區政治情勢仍然緊繃等因素影響，帶動國際油價續揚，布蘭特原油創3年半新高；台塑化（6505）宣布，考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，4月23日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.5元/公升，柴油批售價格0.5元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。

調整後，台塑化92無鉛汽油27.8元/公升；95+無鉛汽油達29.2元/公升，離30元整數關卡不遠；98無鉛汽油則衝破31元，達31.3元/公升。超級柴油也來到25.4元/公升。

近日美英法聯軍空襲敘利亞，使中東緊張局勢增溫，加上美國原油庫存意外下滑，推升國際油價今年來漲幅達1成。

紐約商業交易所（NYMEX）6月原油期貨4月19日每桶68.33美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油向上墊高為每桶73.78美元，創2014年11月來的新高。

美國能源資訊局（EIA）公佈的數據顯示，截至4月13日當週，美國煉油廠日均原油加工量較前週減少7萬桶至1,690萬桶；煉油廠產能利用率由前週93.5％降至92.4％。

相對需求指標，美國過去四週日均油品供應量為2,080萬桶，較去年同期增加5.7％；其中，汽油日均供應量年增0.7％至940萬桶，航空煤油日均供應量年增5.3％，達182.7萬桶。

分析師認為，市場紛紛上調全球油品需求，美、中兩強消費者物價指數（CPI）皆往上攀升，而根據歷史經驗，物價上升期間，能源、原物料類股都有亮眼表現；尤其，倘若美國總統川普重啟對伊朗制裁或禁運，油價勢必再度攀升。

(工商 )