高雄》「異域」後裔來台12年 獲模範移工

2018年04月21日 17:31 中時 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

唐榮企業工會秘書黃銘恭獲選高市模範勞工，他協助公司研發新技術外，也扮演工會與公司間的潤滑劑。（柯宗緯攝）

電影《異域》講述國共內戰血淚史，泰北孤軍後裔俸儒傳對台灣有著特殊情懷，為討生活飄洋來台工作，一待12個年頭，今年簽證將屆滿歸國，他情牽台籍女友4餘年，想當台灣女婿根留寶島；他任職燁聯鋼鐵翻譯，充當移工與資方的潤滑劑，表現獲讚賞，21日獲頒勞工局表揚為模範移工。

47歲俸儒傳老家在泰北美斯樂，父親是泰北孤軍，從大陸雲南逃出來，他在家鄉曾從事採茶、教授中文，也到過曼谷打拚，有感於泰國薪資偏低，因而來台工作，陸續在雲林麥寮台塑、官田威致鋼鐵廠工作。

俸儒傳家有6個兄弟姊妹，排行老么的他來台掙錢，僅回鄉兩次，這些年異鄉打拚，大多積蓄寄回老家，給母親生活、蓋房給家人。他幾乎埋首工作，還沒好好遊遍台灣，但已朝聖過阿里山，也喜歡吃臭豆腐、聽懂台語，融入在地生活，儼然是半個台灣人。

他現於燁聯鋼鐵當翻譯，協助管理130名外籍移工，運用同理心，化解移工水土不服、思鄉情卻，表現獲得雇主讚賞。但他因12年期滿須離台，他打算娶台籍女友，到時再依親來台，「台灣已成為我的第二個故鄉了。」

42歲越南籍模範移工阮氏芳來台13年，長期擔任家庭看護，偶然在醫院認識現任雇主吳六姬，雙方相談甚歡，開啟不解之緣，?因而到府上照料93歲劉周淑清。她視長如親，將奶奶當成自個兒家人，不會料理的她，還上網爬文鑽研如何煮合適的菜給老人家。

阮氏芳相當上進，忙碌之餘還到高雄市立空中大學進修，「我從來沒想到可以來台灣工作，順便完成學業夢」，她也積極參與慈善團體服務、小學環保志工，獎狀多達20張，但她總是謙稱，這是應該做的。

另外，64歲高市模範勞工黃銘恭擔任唐榮企業工會秘書，研究改進耐火材料技術於煉鋼，降低成本提高產值，為公司省下數百萬元，也協助公會與資方簽訂團體協約，表現獲得肯定。高市勞工局21日表揚81名模範勞工，感謝無名英雄堅守崗位。

(中時 )