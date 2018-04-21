擬戰or演習？10架B-2轟炸機繞飛美中部城市上空

2018年04月21日 17:40 中時電子報 何宜玲

美軍B-2戰略隱形轟炸機。(圖/美國空軍)

美國當地19日晚間，10架B-2戰略隱形轟炸機和數架KC-10加油機突然集結出現在中部城市上空。很多網友紛紛在推特貼出B-2轟炸機盤旋明尼阿波利斯市(Minneapolis)上空的照片，一度引起民眾恐慌，以為這是在模擬戰爭。但是美國空軍隨後出面澄清說，這只是按照計畫進行的例行訓練而已。

《防務新聞》(Defense News)20日報導說，美國空軍全球打擊司令部發言人Carla Pampe表示，這些轟炸機正在參加例行性的空中訓練演習，以加強戰機協同作戰的能力。

One of 10 USAF B-2s that flew over Mpls this evening, headed WNW, possibly to rendezvous with a dozen KC-10 tankers over South Dakota. Photo by Brian Nipe (His is better than mine.) #avgeek pic.twitter.com/eJuZn8Zkbd — Jonathan Kealing (@JKealing) April 20, 2018

4 KC-10s over NW Montana 20 minutes ago. Headed south. pic.twitter.com/3rhmAdrty3 — brian phillips (@Brian_Phil509) April 20, 2018

內利斯(Nellis)空軍基地發言人Christina Sukach補充說，這次空中協作演習將從4月16日持續到5月5日。目的在於讓轟炸機在真實環境中維持準備狀態和評估使用能力。演習還包含了其他不同領域的工作人員。

但是，美空軍官員拒絕透露究竟出動了多少架轟炸機和加油機參與訓練，以及為何它們要在明尼阿利斯市的上空集結盤旋。這很可能和美國空軍決定減少曝光例行飛行訓練的消息有關。

(中時電子報)