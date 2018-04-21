近身球釀衝突 富邦教頭籲裁判「警告危險球」

富邦和中信昨晚比賽衝突，葉總(中)呼籲裁判要警告危險球。(中央社)

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中時電子報

富邦悍將昨和中信兄弟交手，因中信的鄭錡鴻對蔣智賢投近身球，兩隊爆發口角，富邦總教練葉君璋第一時間衝上場，跟中信總教練史耐德對峙，過了一晚，葉總今(21日)再度談到這件事，除了再度強調近身球不等於危險球，同時呼籲裁判們，「要知道有危險球。」

說到衝突原因，事主蔣智賢和葉總不約而同說，是因為鄭錡鴻第2次投這種球，不滿情緒才會爆發；兩人所說的前一次，是在4月5日，當時鄭錡鴻後援面對林益全和蔣智賢，皆有投出往頭部去、偏離好球帶很多的近身壞球。

葉總強調，近身球跟危險球是兩回事，就算有教投近身球，也沒教往頭丟，會有這種事情發生，裁判也需負責，「之前頭部觸身球得退場，打者蹲下被打到頭也是，往頭丟、沒丟到人卻不用出場，這不合理。裁判要知道有危險球祭出警告，前一場就明白，昨天就不會有事。」

兩隊今天再度於新莊棒球場交手，葉總表示，球隊下午約1點10分抵達球場後，裁判有找兩隊總教練開會，有藉機會和史總示意，「我沒有怪他，這跟他怎麼教球員無關。」避免昨天的狀況，今天開賽前，裁判也找兩隊總教練在場上開了小型會議。

中職聯盟今天賽前公布懲處，蔣智賢、鄭錡鴻、以及兩隊總教練，皆全身而退，唯有9下對中信陳子豪投近身球的富邦投手倪福德，被認為是蓄意，加上做出丟手套、攤手等挑釁動作，依聯盟規章球團隊職員違規懲罰規定第五條之影響職業棒球不正行為認定，罰款1萬、禁賽1場。

(中時電子報)

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