300箱私菸裝黑袋直接放甲板 海巡署當場查獲

2018年04月21日 18:55 中時 李其樺

海巡人員共查獲300箱私菸，1箱約有500包，都是都寶、D＆B牌子未稅香菸，總數達15萬包，市價粗估逾900萬元。（李其樺翻攝）

基隆海巡隊昨晚駕駛「RB-02」航艇前往攔查，果然成功攔截走私香菸的深澳籍漁船。（李其樺攝）

近年台灣漁船走私菸酒案件頻傳，海巡署第二巡防區昨（20）日深夜在新北瑞芳外海查獲昇豐號漁船，將300箱走私香菸裝進黑袋子，不加任何掩飾，公然放在船外甲板上，立馬被海巡人員人贓俱獲。

北部地區巡防局宜蘭機動查緝隊近期接獲可靠情資，私梟集團意圖載運未稅私菸闖關牟利。海巡署第二巡防區統合宜蘭及台北機動查緝隊、基隆海巡隊與岸巡第二總隊等單位成立專案小組查緝。

歷經連日行動蒐證，昨晚11時許第二巡防區新北市瑞芳水湳洞上方2、3海浬外發現深澳籍漁船「昇豐號」航跡可疑，異於正常作業漁船，巡防區立刻通知基隆海巡隊航艇「RB-02」前往攔查。

海巡人員靠近昇豐號漁船，並登板檢查，赫然發現漁船前甲板上堆滿黑色防水袋，打開後裡面全是未稅走私香菸，51歲黃姓船長見事跡敗露，坦承替人運送私菸，供稱所得酬勞比捕魚還好賺。

海巡人員共查獲300箱私菸，1箱約有500包，都是都寶、D&B牌子未稅香菸，總數達15萬包，市價粗估逾900萬元；海巡署除了依法將300箱私菸全數沒入，另依違反《菸酒管理法》將黃姓船長及船員等7人移送偵辦。

(中時 )