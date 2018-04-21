為媽咪獻上完美祝福 「果香」蛋糕慶佳節！

2018年04月21日 17:54 中時 徐力剛

台北文華東方酒店「馨香花園」蛋糕，售價1950元／7吋。（圖片提供／台北文華東方酒店）

文華餅房特製馬卡龍禮盒。（圖片提供／台北文華東方酒店）

COVA「苺好時光」蛋糕，售價1400元／個。（圖片提供／ COVA）

俗話說：每個成功男人背後，都有個默默付出的女人，而同樣身為女人的母親對子女關愛更勝一切。歡慶母親節，各式特色「果香」母親節蛋糕出爐，慰勞辛勞媽咪。

台中金典酒店推出「草莓紅心芭樂慕斯蛋糕」，提供6吋及8吋兩種選擇，鬆軟法式杏仁海棉蛋糕中，夾入紅心芭樂混合英式奶醬製作慕斯，並以草莓果凍點綴，紅心芭樂特有果香在口中發酵，草莓酸甜風味宛如初戀滋味。早鳥優惠搶先開跑，即日起至5月6日前預訂，享優惠價6吋蛋糕624元（原價780 元）、8吋蛋糕784元（原價980元）。

台北文華東方酒店主打「母親節馨愛獻禮組合」，內含母親節蛋糕與精美花束，其中淡粉色澤「馨香花園」蛋糕，以水蜜桃庫利搭配抹茶海綿蛋糕，佐以檸檬、覆盆莓奶霜，酸甜水果中和抹茶微苦味，最後以手工花朵巧克力裝飾，深受女性族群喜愛。即日起至30日止，凡預訂「馨香花園」蛋糕，即贈 2入手工馬卡龍禮盒。

甜點品牌COVA精製「苺好時光」母親節蛋糕，清爽海綿蛋糕搭配草莓慕斯與果粒夾餡，最後放上時令莓果提味，酸甜草莓刺激味蕾，搭配現泡茶品享用，與媽咪度過美好午後時光。

(中時 )