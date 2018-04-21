「超爽der！」 高雄旅展沙中掏金 獲免費五星飯店住宿

2018年04月21日 17:55 中時 柯宗緯

優勝者為國小三年級的小妹妹，她穿著特色服飾，非常賣力的在沙堆中找珍珠。（柯宗緯翻攝）

高雄市旅行公會國際旅展昨天起到23日在高雄展覽館熱鬧登場，一早已有民眾到現場排隊等候進場搶購優惠，今推出《環遊世界 沙中掏金 「珍」好賺》活動，讓現場家長帶著小朋友一同尋寶，活動優勝者即可獲得墾丁或花蓮五星級飯店免費住宿一晚。

舞台上備有各國不同的特色服飾，當鳴聲響起，參賽者於起跑線跑向放置服飾的區域任選一套互助穿上，接著跑向堆成山的沙堆開始尋找隱藏在沙堆內的珍珠。

家長帶著小孩同心協力、在舞台上用小鏟子於時間內找到最多珍珠者，即為優勝，並獲得墾丁或花蓮五星級飯店免費住宿一晚之獎勵，搶救墾丁及花蓮的觀光產業。

優勝者為國小三年級的小妹妹，她穿著特色服飾，非常賣力的在沙堆中找珍珠。她說，都是找沙堆上層比較明顯的珍珠，馬上就找到了好幾顆，最後以26顆的珍珠獲得勝利。小妹妹說拿到住宿券後要跟爸爸媽媽還有弟弟一起出去玩，對此她感到非常開心為家人贏得了一次的旅遊機會!她說真是太棒啦！

高雄旅展至23日止，本次展出是全高雄最盛大具規模的消費旅行展，現場上百家業者聯手出擊，匯聚各國旅遊局及旅行社，祭出暑假首波國內外旅遊優惠行程搶客，現場的展攤更是多達700個，除了展出攤位的優惠行程套餐內容讓人期待之外，最特別的地方在活動主舞台上也是讓人目不暇給。

旅展期間，只要消費累計滿一萬元，憑發票即可兌換摸彩券乙張!就有機會抽中RIMOWA 29吋行李箱乙個。一年一次的終極促銷，中南部規模最盛大。

(中時 )