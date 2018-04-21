林口長庚驚傳麻疹群聚　院方：一切都在掌控中

2018年04月21日 17:58 中時 倪浩倫

林口長庚今傳出現麻疹群聚感染，至今共3人染病，其中一名為急診室的男性護理師，本月初當班時，因接觸到一名麻疹患者而遭傳染；林口長庚已就此事成立專案應變小組，小組發言人、長庚兒科教授邱政洵表示，小組已將所有接觸者列冊追蹤，並替急診人員驗麻疹抗體，沒抗體者將立刻施打疫苗，「一切都在掌控中」。

疾管署指出，這波群聚感染的指標個案（第1人），是一名40多歲、家住北部的女性，上月17日、18日赴澳門旅遊，回國後發燒出疹，最終確定為境外移入的麻疹個案，期間曾在林口長庚住院，一名在急診室工作的男性護理師，本月4日曾和個案接觸過，今天確定感染麻疹；此外，另一名家住北部的40多歲女性，在本月2日赴林口長庚就醫時，和指標個案有過接觸，也於昨日確診麻疹。

而這也是繼虎航的麻疹群聚感染（13人）後，今年第2波的麻疹群聚感染（3人），疾管署副署長莊人祥說，已要求林口長庚提出應變計畫。

林口長庚已就此事成立專案應變小組，小組發言人、長庚兒科教授邱政洵表示，指標個案在本月5日確診麻疹後，院內的感染控制小組已將所有接觸者進行列冊和追蹤，這次遭傳染的男性護理師，當時就屬於追蹤者之一，所以當他17日出現身體不適、但還沒出疹子前，院方就預防性的請他在家休養，有效減少接觸者。

邱政洵說，目前除了持續追蹤所有接觸者的身體狀況，也會替急診室的同仁驗體內麻疹抗體，若抗體不夠高，便會立刻施打MMR疫苗，後續可能會擴大到其他高風險的科別；此外，應變小組已重新安排急診室檢傷人員、患者的動線規劃，並加強同仁的穿戴防護裝置，目前一切都照著防範疫情的SOP走，相信狀況很快就能獲得控制。

(中時 )