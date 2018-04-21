旺旺中時公益演唱會 向南投縣志工致敬

2018年04月21日 17:56 中時 沈揮勝

演藝廳座無虛席，副縣長陳正昇（右）致詞。（沈揮勝攝）

黃品源歌聲每，充滿肢體語言。（沈揮勝攝）

在南投長大的江明娟，與鄉親互動。（沈揮勝攝）

蘇宥蓉送海報。（沈揮勝攝）

董育君人氣旺。（沈揮勝攝）

大百合，實力派。（沈揮勝攝）

阿吉仔(右)、梅東生(左)對談，妙趣橫生。（沈揮勝攝）

現場嘉賓如雲。（沈揮勝攝）

現場嘉賓如雲。（沈揮勝攝）

蔡衍明愛心基金會、中國時報與中天電視從2013年起，全台巡迴舉辦公益演唱會至今已達75場次，超過8萬人參加，3000多名官網鐵粉如影隨形，跟著旺旺中時公益演唱會全台奔波索票，場場觀眾熱情滿滿，官網按讚不絕。每場次節目精采絕倫，各縣市文化、社會、民政、環保…等局處，對「旺旺中時公益演唱會」用音樂娛樂建立企業推廣社會良善風氣的口碑，皆給予肯定讚許。

2018年活動主題「向全國志工致敬」，主辦單位蔡衍明愛心基金會，除藉活動慰勞長期服務社會的志工朋友，更期望傳遞「今天我顧人 明天人顧我」的社服概念，不論企業老闆、上班族、退休長輩、青年學子…只要有一顆奉獻社會的心，大家一起當志工跟著旺旺加入志工的行列，全台傳送愛與關懷。

這次活動南投場次，在南投縣文化局長林榮森的支持與贊助下，順利在21日豋場。社會及勞動處處長陸正威邀請400位志工、縣議員張維華邀請了100名志工、消防局與警察局各邀請100位義消或義交參與演唱會活動。

每位到場的志工，旺旺友聯保險公司贈送一個精美實用的收納袋，表達主辦單位蔡衍明愛心基金會、中國時報、中天電視、南投縣文化局，對志工長期犧牲假期服務社會的辛勞略表敬意。

出席這次公益演唱會的貴賓包括南投縣副縣長陳正昇、蔡衍明愛心基金會主任周哲仁、中國時報發行部副理梁俊華、南投縣文化局長林榮森、南投縣社會及勞動處長陸正威、南投縣政府消防局長林聰吉，以及南投縣議員張維華、賴燕雪。

演唱會現場由模仿天王梅東生擔綱主持，另邀請金鐘歌王黃品源、勵志歌王阿吉仔、金曲最佳二重唱大百合、原住民唱將歌手江明娟、台語偶像歌手董育君、蘇宥蓉等7位藝人帶來膾炙人口的22首經典老歌。

演唱會現場湧入千人，南投縣文化局演藝廳座無虛席！觀眾聆聽如癡如醉。南投縣副縣長陳正昇、縣議員張維華都說，藉音樂陶冶美德、藝術素養與身心，看見旺旺集團與文化局的用心。

(中時 )