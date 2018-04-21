史上最狂！高雄大遠百母親節檔期 祭5000送600

2018年04月21日 17:59 中時 柯宗緯

母親節即將到來，高雄大遠百檔期獨家祭出「史上最狂優惠-全館累滿5000元送600元，更可抽郵輪之旅。另外，還攜手高雄市觀光局、壽山動物園舉辦「遠百愛的串連-幸福夢想列車」車票大募集公益系列活動，歡迎民眾踴躍認購公益車票。

「公益車票大募集計畫」歡迎充滿愛心的民眾踴躍至高雄大遠百B1F方師傅點心坊認購「幸福夢想列車車票」，每張愛心車票售價200元，民眾每認購一張車票我們就招待一組家庭，於5月5日至高雄壽山動物園免費遊園參觀，一起搭乘幸福夢想列車，遊訪壽山動物園，讓愛無限蔓延。

高雄市觀光局長曾姿雯表示，高雄市壽山動物園今年適逢40周年，目前正在規劃未來藍圖，本著保育、教育、研究及遊憩四大主軸，希望發展壽山動物園成為高雄最有吸引力的城市型現代化動物園，讓野生動物在最類似原棲地的環境生活、讓遊客能對野生動物有更多的認識，強化動物園的教育價值，把珍惜自然愛護動物的觀念帶給下一代。

另外，「壽山動物園40週年老照片徵集活動」邀請大家踴躍投稿，分享在壽山的珍貴回憶；同時，感謝高雄大遠百以實際行動支持及宣傳壽山動物園的動物認養活動，對動物生活環境及醫療品質提升等動物福利都非常有幫助，也歡迎民眾5月13日前到高雄大遠百的9樓客服中心，繳交500元即可申辦動物認養卡，為動物保育盡一份心力，還可獲得動物園限量紀念品，一年內不限次數參觀動物園。

高雄大遠百店長毛郅國表示，今年母親節檔期規畫史上最狂優惠-母親節全館當日消費累滿5000元送600元、大家電當日單筆消費滿10000元送1000元抵用券，同時攜手13大銀行共同推出-當日單筆分期刷滿6000元再加送300元抵用券，實質回饋高達15%。

高雄大遠百即日起與捷利旅行社-麗星郵輪共同推出-憑全館購物消費發票即可兌換「麗星郵輪寶瓶星號-日本假期買一送一」優惠憑證，凡持該憑證還可再享內側房免費升等海景房的獨家優惠，當日單筆消費滿1000元可再參加麗星郵輪寶瓶星號「宮古那霸假期五天四夜」一人中獎二人同行大抽獎。

(中時 )