中共遼寧航艦支隊 首次西太平洋軍演內容曝光

2018年04月21日 18:22 中時電子報 喻華德

據大陸央視今日報導，遼寧號率領4艘驅逐艦2艘巡防艦所組成的航艦戰鬥支隊，於作(20)日，在巴士海峽以東的西太平洋海域，展開紅藍綜對抗操演，實兵檢驗航艦支隊遠海體系作戰運用，象徵著航艦支隊遠海艦機兵力協同運用向深度拓展。

央視21日新聞「遼寧艦航艦編隊在西太平洋海域開展遠海作戰運用演練」

紅軍兵力計有：遼寧航艦(16)、東海艦隊所屬052D型驅逐艦廈門軍艦(154)、052C型驅逐艦鄭州軍艦（151）、北海艦隊所屬054A型巡防艦臨沂軍艦（547）、煙臺軍艦(538)。擔任藍軍的兵力為：東海艦隊所屬052C型驅逐艦長春軍艦(150)和濟南軍艦(152)。

操演中，航艦支隊以遼寧航艦為核心組成海上戰鬥隊形，並綜合運用直18預警直升機、艦基雷達構建嚴密預警探測體系，對海空目標搜索識別。戰鬥支隊指揮官根據不斷變化的海空情態勢，研判「藍方」意圖動向，下達作戰決心。在遼寧航艦的支隊指揮所，一條條簡潔明朗的情報資料、兵力態勢、打擊指令等資訊藉由指揮系統快速上傳下達，對海、對空、對潛等作戰部位迅速組織兵力展開、進行戰術計算，明確兵力行動、協同方法。此時，遼寧航艦殲-15艦載戰鬥機連續出動，與屬艦密切協同，對藍方艦艇實施精確打擊。

中共海軍艦載航空兵部隊飛行員丁陽說：「我們在遠洋上訓練，對我們各個特殊情況的處置、裝備的支援、指揮的流程上都對我們提出了更高的要求」。

圖為中共軍媒17日公布遼寧航艦殲15戰機照片。（圖/中共海軍 107年4月21日）

據《聯合報》昨(20)日報導，日本防衛省20日深夜（東京時間接近24時）宣布，中共海軍遼寧航艦等7艘軍艦，在臺灣東方的西太平洋海域活動的資訊。

這是遼寧航艦首次在駛經臺灣東方的西太平洋海域時，進行艦載機起降及軍事操演，7艘軍艦的規模也是歷來最大。而在進入西太平洋之前，中共軍媒揭露遼寧號在南海與南海艦隊航空兵進行對抗操演，首度公布遼寧航艦具備「夜間起降」及「對陸打擊」能力，首次公布甲板上合計10架殲-15戰機的照片，顯示國人對遼寧航艦的認識不能仍然停留在「訓練用不能實戰」的刻板印象。

此外，這次西太平洋操演，中國大陸官媒央視、《新華社》、《人民日報》的報導中並未刻意提及我方，顯示航艦支隊由南海結束移地訓練，走西太平洋北返的航線規劃，主要是以中共「走出去」、「建設世界一流軍隊」的目標為考量，持續累積遠洋作戰能力。

值得注意的是，中共官媒對何時藉著共軍操演進行「文攻」操作精準，反觀在關鍵時刻出訪的蔡英文總統卻輕描淡寫，民眾的感受恐怕與「自我感覺良好」的政府高層落差甚大。

(中時電子報)