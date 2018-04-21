中共遼寧航艦支隊 首次西太平洋軍演內容曝光

圖為中共軍媒17日首度公布遼寧航艦甲板上10架殲15停放的畫面。（圖/中共海軍 107年4月21日）

友善列印
中時電子報

據大陸央視今日報導，遼寧號率領4艘驅逐艦2艘巡防艦所組成的航艦戰鬥支隊，於作(20)日，在巴士海峽以東的西太平洋海域，展開紅藍綜對抗操演，實兵檢驗航艦支隊遠海體系作戰運用，象徵著航艦支隊遠海艦機兵力協同運用向深度拓展。

央視21日新聞「遼寧艦航艦編隊在西太平洋海域開展遠海作戰運用演練」

紅軍兵力計有：遼寧航艦(16)、東海艦隊所屬052D型驅逐艦廈門軍艦(154)、052C型驅逐艦鄭州軍艦（151）、北海艦隊所屬054A型巡防艦臨沂軍艦（547）、煙臺軍艦(538)。擔任藍軍的兵力為：東海艦隊所屬052C型驅逐艦長春軍艦(150)和濟南軍艦(152)。

操演中，航艦支隊以遼寧航艦為核心組成海上戰鬥隊形，並綜合運用直18預警直升機、艦基雷達構建嚴密預警探測體系，對海空目標搜索識別。戰鬥支隊指揮官根據不斷變化的海空情態勢，研判「藍方」意圖動向，下達作戰決心。在遼寧航艦的支隊指揮所，一條條簡潔明朗的情報資料、兵力態勢、打擊指令等資訊藉由指揮系統快速上傳下達，對海、對空、對潛等作戰部位迅速組織兵力展開、進行戰術計算，明確兵力行動、協同方法。此時，遼寧航艦殲-15艦載戰鬥機連續出動，與屬艦密切協同，對藍方艦艇實施精確打擊。

中共海軍艦載航空兵部隊飛行員丁陽說：「我們在遠洋上訓練，對我們各個特殊情況的處置、裝備的支援、指揮的流程上都對我們提出了更高的要求」。

圖為中共軍媒17日公布遼寧航艦殲15戰機照片。（圖/中共海軍 107年4月21日）

據《聯合報》昨(20)日報導，日本防衛省20日深夜（東京時間接近24時）宣布，中共海軍遼寧航艦等7艘軍艦，在臺灣東方的西太平洋海域活動的資訊。

這是遼寧航艦首次在駛經臺灣東方的西太平洋海域時，進行艦載機起降及軍事操演，7艘軍艦的規模也是歷來最大。而在進入西太平洋之前，中共軍媒揭露遼寧號在南海與南海艦隊航空兵進行對抗操演，首度公布遼寧航艦具備「夜間起降」及「對陸打擊」能力，首次公布甲板上合計10架殲-15戰機的照片，顯示國人對遼寧航艦的認識不能仍然停留在「訓練用不能實戰」的刻板印象。

此外，這次西太平洋操演，中國大陸官媒央視、《新華社》、《人民日報》的報導中並未刻意提及我方，顯示航艦支隊由南海結束移地訓練，走西太平洋北返的航線規劃，主要是以中共「走出去」、「建設世界一流軍隊」的目標為考量，持續累積遠洋作戰能力。

值得注意的是，中共官媒對何時藉著共軍操演進行「文攻」操作精準，反觀在關鍵時刻出訪的蔡英文總統卻輕描淡寫，民眾的感受恐怕與「自我感覺良好」的政府高層落差甚大。

(中時電子報)

文章來源：我航母編隊首次在西太平洋海空域展開綜合攻防演練

文章來源：海軍航艦編隊在西太平洋海域開展遠海作戰運用演練

文章來源：遼寧艦航艦編隊在西太平洋海域開展遠海作戰運用演練

擬戰or演習？10架B-2轟炸機繞飛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。