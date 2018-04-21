《中時晚間快報》軍演又來 陸首艘國產航母傳將海試

2018年04月21日 18:01 中時電子報 綜合報導

◎軍演又來 陸首艘國產航母傳將海試

繼18日大陸解放軍陸軍航空兵部隊在台海實施跨晝夜海上實彈射擊演練後，大陸官方昨又宣布，舟山黃大洋海域於4月24日至25日將進行實彈演習。此外，遼寧海事局甚至連發3條通告，自20日起到28日在部分海域執行軍事任務，由於警航範圍附近的遼寧大連，正是大陸首艘國產航空母的建造地;加上近日盛傳將於23日大陸海軍建軍節上實行海試，種種巧合令外界有諸多聯想。

◎北韓停止核試 金正恩想學鄧小平經改？

兩韓即將於27日舉行高峰會議，北韓領導人金正恩21日宣布，當日起暫停一切核試爆及洲際彈道飛彈試射，並關閉咸鏡北道吉州郡的豐溪里核試場，做為保證。往後北韓國家發展焦點將轉為改善經濟。對此，美國總統川普推文讚許是「很好的消息」。南韓青瓦台（總統府）也歡迎北韓這項宣布，認為這對實現朝鮮半島無核化，是具有意義的進展。

◎綠營不排除賴神選北市長 柯P：別鬧他了

台北市長選舉綠營是否推派自家人參選仍舉棋未定，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨接受廣播節目專訪直言，「柯文哲是民進黨很大麻煩」，總統蔡英文昨受訪也未否認行政院長賴清德參選北市可能，對此，柯文哲今受訪表示，他與老柯交情好是老朋友；至於賴清德已當行政院長，不要再鬧他了。

◎家中有人吸菸 PM2.5濃度暴增10倍

肺癌是國人聞之色變的癌症，但不少人儘管非癮君子，仍不幸罹病，很多人都認為「空汙」是最主要原因；衛福部國健署指出，吸菸也會造成空汙，研究顯示，家中若有人吸菸，會讓家中PM2.5濃度暴增10倍，同住者就算不吸菸，在空汙和二手菸的雙重夾擊下，罹患肺癌的機率也會大增3成，癮君子應及早戒菸。

(中時電子報)