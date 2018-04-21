習近平：加強網上正面宣傳 堅持正確政治方向

2018年04月21日 18:13 旺報 陳君碩

大陸近期大力整頓新媒體，20、21日兩天中共中央政治局七名常委，更全數出席「全國網絡安全和信息化工作會議」，中共總書記習近平在會上表示，要加強網上正面宣傳，旗幟鮮明堅持正確政治方向、輿論導向、價值取向，用新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神團結、凝聚億萬網民，深入開展理想信念教育，積極培育和踐行社會主義核心價值觀，構建網上網下同心圓。

新華社報導，全國網絡安全和信息化工作會議20日至21日在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央網絡安全和信息化委員會主任習近平出席會議並發表重要講話。

這是中央網信委員會新成立後，習近平首次以委員會主任的身分參加會議，該委員會的副主任，則為大陸國務院總理李克強。

習近平強調，必須敏銳抓住信息化發展的歷史機遇，加強網上正面宣傳，維護網絡安全，推動信息領域核心技術突破，發揮信息化對經濟社會發展的引領作用，加強網信領域軍民融合，主動參與網絡空間國際治理進程，自主創新推進網絡強國建設，為決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻。

習近平指出，要加強黨中央對網信工作的集中統一領導，確保網信事業始終沿著正確方向前進。各地區各部門要高度重視網信工作，將其納入重點工作計畫和重要議事日程，及時解決新情況新問題。要充分發揮工青婦等群團組織優勢，發揮好企業、科研院校、智庫等作用，彙聚全社會力量齊心協力推動網信工作。各級領導幹部特別是高級幹部要主動適應信息化要求、強化互聯網思維，不斷提高對互聯網規律的把握能力、對網絡輿論的引導能力、對信息化發展的駕馭能力、對網絡安全的保障能力。

習近平也指示，各級黨政機關和領導幹部要提高通過互聯網組織群眾、宣傳群眾、引導群眾、服務群眾的本領。要推動依法管網、依法辦網、依法上網，確保互聯網在法治軌道上健康運行。要不斷增強「四個意識」，堅持把黨的政治建設擺在首位，加大力度建好隊伍、全面從嚴管好隊伍，選好配好各級網信領導幹部，為網信事業發展提供堅強的組織和隊伍保障。

(旺報 )