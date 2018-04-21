總統出訪史國引發「前導車新聞之亂」 黃重諺：假的就是假的

2018年04月21日 18:11 中時 曾薏蘋

蔡英文總統這次出訪非洲史瓦濟蘭，卻因為媒體一則前導車新聞，引來軒然大波，出訪人員包括隨團記者，在國內談話節目被罵翻，更指為「廢人」、「被封口」，府方威脅不准報導等；總統府發言人黃重諺今在臉書暗酸這家媒體不實報導，並表示，假的就是假的，而假訊息被更正後背後一連串的同溫層反應，也看得讓人好氣又好笑。

總統出訪史國第一天，某電視台以獨家方式報導，「本台獨家掌握到，史國國王居然忘記幫蔡總統準備前導車隊，在無車可用的情況之下，所有人在王宮枯等了兩個多小時，才等到兩國元首現身。」

隨後這則新聞在國內開始發酵，政論性節目群起攻之，所有隨團的媒體，除了這家電視台的記者外，都成為包庇共犯，隨團記者直到這幾天，才發現自己在國內被罵翻，覺得不可思議。

總統今天返抵國門，總統府發言人黃重諺則在臉書發文，解釋這場「前導車之亂」的新聞來龍去脈。

黃重諺說，大家知道「前導警車」，史瓦濟語（siSwati）是：lmoto yemaphoyisa lehamba embili 。這四個詞分開是：汽車 - 警察 - 駕駛 - 在前方，故名思義，警察開車在前面，連在一起就叫做前導警車。

他說，這趟訪問，史國為了表達對訪問團的大家最大的歡迎，國王把家裡幾乎是所有的好車子都編入蔡總統的警備車隊，沿路全程都有軍警佈哨，空中還有直升機警戒。

他指出，總統的車隊，包括負責前導的史國警方，過去這幾天，每天都會在總統的第一個行程前大概兩小時整備完成，比方說，總統早上八點出門，那麼六點他們就整裝完畢；一直到總統當天行程結束才休息，轉由他們的國安特勤在下榻地點警戒。也就是說，在總統一整天行程結束之前，車隊都會以完整的編組，全程待命，中間也不會離開。自然，就不可能發生有人說在行程中前導車不在的情形。

黃重諺說，是，這也是為什麼訪團的媒體，不會發落那則前導車不見了的錯誤訊息！因為查證很簡單，而事實更比聳動更重要！「我們不在的這幾天『前導車』這件事，在一些顏色鮮明的媒體裡，引起了點波瀾。」

他說，因為一則事實並不存在的報導，國內有這樣的媒體，談話節目從下午念到晚上，配上平面，還有跟著以訛傳訛的新聞工作者發著沒有查證過的訊息在臉書上，煞有介事的破口大罵跟著總統出訪的記者同業們是「廢人」、「被封口」，還指控總統府的「人員」出言威脅記者「不准報導」。

他強調，假的就是假的，而假訊息被更正後背後一連串的同溫層反應，也看得讓人好氣又好笑。尤其幾個湊熱鬧的，更是十足張力的世間情演出。

他諷刺，之所以寫下這些，為了記錄一段事實。也向這幾天每一位沒好吃沒好睡，全力在自己崗位上努力的訪團記者朋友們，表達由衷敬意！但請不要拿錯誤報導跟我索討封口費，不可能！

(中時 )