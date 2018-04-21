光臨彰化！燈泡人裝置藝術點亮彰化鐵道宿舍

彰化臺鐵舊宿舍群登錄為文化景觀後，鐵路村文化再生協會聯合在地團體注入活力，帶來燈泡人的有趣裝置藝術「光臨彰化」，點亮希望。（吳敏菁攝）

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彰化臺鐵舊宿舍群登錄為文化景觀後，鐵路村文化再生協會聯合在地團體注入活力，舉辦市集，帶來各式各樣的創作和夢想，種下新的文化種子。（吳敏菁攝）
彰化臺鐵舊宿舍群登錄為文化景觀後，鐵路村文化再生協會聯合在地團體注入活力，舉辦市集，帶來各式各樣的創作和夢想，種下新的文化種子。（吳敏菁攝）

彰化台鐵舊宿舍群登錄為文化景觀後，21日鐵路村文化再生協會聯合在地團體，舉辦市集、音樂會，並設置有趣的燈泡人裝置藝術「光臨彰化」，吸引參與，南郭國小、中山國小也校外教學，為閒置的巷弄注入活力，種下文化的希望種子。

彰化鐵道宿舍群共60棟建築，其中4棟已經登入歷史建築，整區也納入文化景觀區，儘管活化的希望殷切，但仍在管理維護原則制訂的階段，還有一段長遠的路要走。

彰化縣公共藝術審查委員、建築師呂政道指出，活化的成功與否，都是靠軟、硬體的配合，這次策畫「講講八巷」系列，就是希望透過公共參與投入新的想像和活力，不是只看到崩毀和廢墟，也串聯學校，孕育新的種子。

21日小農、文創市集，讓人看到各式各樣創作者的不同夢想和發想，從甜甜圈、金工等，生活變得更有趣。還邀請到裝置藝術家林建榮，著名燈泡人藝術創作常見於各大拍賣會上，這次帶來有趣裝置藝術「光臨彰化」，象徵未來、奮進與熱情、友善的燈泡人，以歡迎、好客之姿，迎接訪客。

鐵路村文化再生協會總幹事顏淑女表示，目前彰化縣政府與臺鐵間產權移交程序尚未解決，這次活動主題透過民眾寫下對宿舍村的願景小卡片，把小卡片拚湊大號的鑰匙，打開封閉已久宿舍村，企盼接力的藝術行動，讓政府部門更為積極的動起來。

(中時 )

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