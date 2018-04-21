瓦斯危險？ 洪孟楷：徐國勇竟還吃這款「大餐」

政院發言人徐國勇。(本報系資料照片)

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中時電子報
徐國勇粉絲頁手機上傳的相簿中，有多張聚餐使用罐裝瓦斯的海鮮火鍋照。(翻攝洪孟楷臉書)

深澳電廠引發爭議，行政院發言人徐國勇竟比喻說：「你家旁邊放一桶煤跟放一桶瓦斯，你會喜歡放哪一個，你自己心裡想一想就好了。」國民黨發言人洪孟楷不滿說，徐國勇以為全台都是管線瓦斯，竟把瓦斯桶當危險器具，愛吃瓦斯小火鍋的徐國勇可說是在打臉自己，難道是冒著生命危險的心情在享用「大餐」？

洪孟楷在臉書指出，徐國勇為了掩飾深澳燃煤電廠環評缺失，竟拿瓦斯或煤炭來威脅民眾。不過，徐國勇大概天龍國住慣了，以為全台都是管線瓦斯，把瓦斯桶當作危險器具形容。

洪孟楷說，細看徐國勇的粉絲專頁，發現徐上傳的相簿中，有多張聚餐使用罐裝瓦斯的海鮮火鍋照，不知喜歡吃海鮮喝好酒的徐國勇，是不是以冒著生命危險的心情在享用大餐？身為一個政府發言人，在電力這樣嚴謹的問題上，卻想用俏皮話打發，與民眾距離實在太過遙遠。

他點出，蔡英文在野時不斷強調「台灣其實不缺電」，如今執政後一個個謊言被搓破，如今台灣人民只能在空汙、缺電二擇一，而以往都宣稱台灣是母親的民進黨，為何忍心在重要水產資源保育區內增蓋電廠、破壞環境？為何又忍心要持續燃煤，汙染空氣。無法自圓其說的蔡政府，難怪民調直直落！

洪孟楷強調，使用瓦斯桶並不代表危險或落後，全台更有上萬戶民眾因家中沒有天然瓦斯而選擇使用瓦斯桶，他奉勸當家的民進黨不要又在製造假敵人，又再煽動醜化燃氣發電。「一開始就暴露天龍國思維的徐國勇，還是多吃螃蟹少發言吧！」

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷臉書

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