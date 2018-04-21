跟富邦爆口角 中信教頭向球迷致歉：本來能避免的

中信昨和富邦起口角衝突，總教練史耐德向球迷致歉。(中央社)

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中時電子報

富邦悍將和中信兄弟昨晚比賽時，因近身球兩度起口角衝突，中信總教練史耐德今(21日)談到此事，不想再多做評論，同時，也向球迷們道歉，「這件事情本來是可以避免的，我會督促球員，打球不只是工作而已，重要的是，要做為所有台灣熱愛棒球人的榜樣。」

富邦和中信昨打到8下，中信的鄭錡鴻對蔣智賢投出靠膝蓋的近身球，雙方爆發第一次衝突；接著9下，富邦的倪福德對陳子豪，第1球就往頭附近招呼過去，引起第二次衝突，倪福德當下就被勒令退場，也是昨役唯一被驅逐出場的球員。

對於昨晚的一切，史總想跟球迷們道歉，坦言一切毀壞棒球在球迷心中印象的事，原本可以避免，並表示會繼續督促球員，當球員不只打球，也要做為其他棒球人的榜樣，「中信接下這支球隊，除了幫助球員成長跟贏球，更高的願景，是期待他們能當社會或小棒球員的榜樣。」

史總透露，先前跟中信董事長辜仲諒幾次談話中，了解辜董對台灣棒球，有很宏觀的願景，這個願景他被交代的任務，是要幫助選手、尤其年輕選手，了解進職棒要怎麼做對的事情，這樣對他們的生涯有交待，這樣他們一路享受過程，到退休要回顧生涯時，才不會帶著後悔。

講回昨晚的一切，史總直言，他決定接受這份合約來台，去年季中延長合約，在在考量是因為在台灣，很好的球迷跟球員，帶給他美好的經驗，在他心裡，也很重視台灣棒球，「來這裡，絕對不是為了丟傷誰或傷害誰，是要幫助每個人成長。」

史總表示，他很熱愛台灣的棒球，這一生生下來都為了棒球，希望台灣棒球每年都能進步，也很關心選手跟台灣棒球，「希望大家對我如果沒有十足了解，不要直接下定論，多了解我，再來做評斷。」

(中時電子報)

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