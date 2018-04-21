大甲媽回鑾台中海線 清水區萬人空巷

2018年04月21日 18:28 中時 王文吉

國際交換學生體驗彩繪臉譜，並參與大甲媽祖遶境活動。（王文吉攝）

沿路有店家提供媽祖墊轎金。（王文吉攝）

熱情信眾提供媽祖平安餅。（王文吉攝）

台中市副議長張清照於清水服務處免費供應飲料、點心，排隊人潮相當踴躍。（王文吉攝）

大甲媽祖鑾轎預計晚間8點左右抵達，5點不到就有民眾排隊躦轎腳。（王文吉攝）

張清照於清水服務處舉辦打卡送好禮活動，許多輕人拍得好高興。（王文吉攝）

大甲媽祖回鑾21日進入台中海線區域，自龍井、沙鹿、清水一路遶境賜福，各宮廟出動陣頭接駕，副議長張清照也在清水服務處以「最強卡司迎媽祖」，信眾更是擺出香案祈求媽祖庇佑。大甲媽晚間駐駕清水朝興宮，翌日回到鎮瀾宮安座，結束9天8夜遶境盛事。

媽祖回來囉！媽祖回來囉！海線居民看見報馬仔，紛紛爭相走告，沿鑾轎所經路線夾道膜拜，躦轎底隊伍更是一路綿延，包括保寧宮、福興宮、義聖宮、壽天宮、紫雲巖及順天宮等出動盛大陣頭恭迎聖駕，熱情信眾與商家則設置補給站，免費供應餐飲，款待隨行信眾。

副議長張清照於清水服務處設香案恭迎媽祖鑾轎，並請來陳雷、林良吉等藝人嗨唱，以最強卡司迎媽祖，現場也免費供應飲料、點心。從豐原趕來的王志遠說，有吃有喝還有節目看，再加上躦媽祖轎底保平安，「金正讚！」

迎媽祖就是迎平安！張清照說，媽祖繞境出巡是年度盛事，這些年有不少年輕人也信仰媽祖，跟著繞境，今年他的服務處特別舉辦活動，讓粉絲有參與感，只要到服務處打卡拍照就送精美好禮，許多輕人用手機拍得好高興。

清華大學三年級葉婷阡與姊姊及印度友人創辦「Inside Taiwan曬台灣」，帶領12國交換生感受宗教盛事，一行50多人先體驗家將臉譜彩繪。加拿大Dave說，他來台2年都沒人注意，畫上臉譜後，變成注目焦點，很引以為傲。Aneta說，捷克沒有類似文化，下次還想再參加。

葉婷阡說，大甲媽遶境體驗不只傳揚台灣的宗教盛事，也結合本國學生負責翻譯，過程中更認識自己故鄉的文化。負責導覽的海線社區大學講師蔡振名表示，他安排探索清水宮廟，體驗擲筊抽籤詩，並認識大甲媽繞境，讓外國學生更融入台灣文化，幫媽祖做國際外交。

警方估算，21日有超過10萬人次湧入清水。大甲媽祖鑾轎晚間駐駕清水朝興宮，預計22日凌晨6時30分起駕，返抵大甲城後，繞行四城門賜福，之後回鑾鎮瀾宮，將舉行安座大典，結束9天8夜、往返300多公里的宗教之旅。

(中時 )