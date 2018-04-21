高雄郵局業務貼近民眾 為農民行銷玉荷包及輔導安全用藥

2018年04月21日 18:29 中時 林雅惠

高雄市大樹區著名農特產玉荷包已進入結果期，預估2018年玉荷包的質與量都能提升，高雄郵局到大樹興田社區活動中心向農民說明協助行銷外，也邀請專家為農民解說安全用藥，希望郵局寄送給消費者的玉荷包安全又好吃。

高雄郵局局長郭同志表示，高雄郵局自2014年首次協助大樹區31位小農銷售玉荷包，至今有80位小農加入合作，以運用郵局宅配網路，將現採優質的玉荷包產地鮮採直送，消費者即使雨天也可上網訂購，品嚐到玉荷包甜美滋味。

高雄郵局企劃行銷科規劃管考股股長吳陳淑美說，郵局所有業務都是最貼近民眾，因此高雄郵局自2014年起，利用「郵政商城」管道開始替大樹區小農銷售玉荷包，2017年為農民行銷1萬6000多盒玉荷包，竄升為商城第一名銷售產品。

吳陳淑美說，「郵政商城」主要以販售民生用品為主，農產品只銷售大樹玉荷包及美濃橙蜜香小番茄，但替農民行銷是基於社會責任，因此2017年香蕉滯銷時，高雄郵局就協助銷售7200公斤，幫農民減輕負擔。

高雄郵局近日也在玉荷包進入結果期，特別安排高雄市農業局專員到場輔導農友安全用藥，期待民眾安心訂購，讓郵局送到消費者手中的玉荷包都是安全有保障。

高雄郵局表示，想要品嚐玉荷包鮮美滋味的民眾，屆時請上網點選郵政商城訂購，每賣出一箱，將捐10元送愛給公益團體，創造消費者、果農、公益團體及郵局等多贏局面。

(中時 )