台女遊泰性侵案》泰媒救觀光？隔音差沒報警 竟被列疑點

2018年04月21日 18:44 中時電子報 張國欽

泰媒指二樓為木頭地板，輕微走動就會有聲音。(圖／翻攝自YouTube）

台女遊泰遭男按摩師性侵，重創泰國觀光形象，但案發按摩店「Tony Thai Massage」的男按摩師卻聲稱，是你情我願，否則台女何需離店前還付小費，以及被監視器拍到無異狀離開。

對此，泰國實際前往這間按摩店「Tony Thai Massage」勘查，還列出3大疑點，認為整起事件相當可疑，似乎全力在為犯案的按摩師脫罪。

《看見泰國》報導，當地媒體經過調查，認為第一個疑點是，兩人當時在2樓，事發的按摩店2樓是木頭地板，輕微走動就會有聲音，加上現場隔音不是很好，房間不是相當隱蔽，且當天店內還有10名消費者，若他們真發生性行為，受害者大可立刻大聲喊叫或求救。

第2項疑點，店家一再強調他們沒有性服務，一般正常按摩店員工都會穿制服，如果不是做純的，有些店家門前會站著打扮妖艷的年輕女子，調查附近環境發現，這間按摩店其實蠻靠近曼谷紅燈區，可能容易讓人誤會有提供特殊服務，雖然按摩師遭控訴，警方仍覺得此事可疑。

第3個疑點，按摩店監視器拍下台女事後下樓到一樓櫃檯付款時，沒有任何異樣，還給男按摩師100泰銖小費。究竟為何是台女遭性侵，還是兩廂情悅？尚待釐清。

(中時電子報)