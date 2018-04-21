台女遊泰性侵案》泰媒救觀光？隔音差沒報警 竟被列疑點

泰國媒體到案發按摩店實地勘查，認為該店隔音效果差，台女如遭性侵為何不求救。(圖／取自YouTube)

友善列印
中時電子報

泰媒指二樓為木頭地板，輕微走動就會有聲音。(圖／翻攝自YouTube）

台女遊泰遭男按摩師性侵，重創泰國觀光形象，但案發按摩店「Tony Thai Massage」的男按摩師卻聲稱，是你情我願，否則台女何需離店前還付小費，以及被監視器拍到無異狀離開。

對此，泰國實際前往這間按摩店「Tony Thai Massage」勘查，還列出3大疑點，認為整起事件相當可疑，似乎全力在為犯案的按摩師脫罪。

《看見泰國》報導，當地媒體經過調查，認為第一個疑點是，兩人當時在2樓，事發的按摩店2樓是木頭地板，輕微走動就會有聲音，加上現場隔音不是很好，房間不是相當隱蔽，且當天店內還有10名消費者，若他們真發生性行為，受害者大可立刻大聲喊叫或求救。

第2項疑點，店家一再強調他們沒有性服務，一般正常按摩店員工都會穿制服，如果不是做純的，有些店家門前會站著打扮妖艷的年輕女子，調查附近環境發現，這間按摩店其實蠻靠近曼谷紅燈區，可能容易讓人誤會有提供特殊服務，雖然按摩師遭控訴，警方仍覺得此事可疑。

第3個疑點，按摩店監視器拍下台女事後下樓到一樓櫃檯付款時，沒有任何異樣，還給男按摩師100泰銖小費。究竟為何是台女遭性侵，還是兩廂情悅？尚待釐清。

(中時電子報)

北市振興醫院 下午驚傳遭擲汽油… 瘋狂詐騙話術、高風險賣場Out 留…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。