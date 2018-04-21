入圍不怕強碰兄弟本色 瘦子：反正都有頑童

2018年04月21日 18:34 中時 蔡琛儀

家家與頑童MJ116公佈第一波出席歌手名單。(Hit FM)

2018 hito流行音樂獎頒獎典禮將在6月3日於台北小巨蛋登場，今天在台中舉辦大型造勢活動，邀請入圍最受歡迎女歌手的家家以及最受歡迎團體的頑童MJ116站台。

家家今獻唱〈家家酒〉，被問到入圍心情，她開心說：「很驚喜！而且怎麼每年都有我？」她也提到，目前正在籌備新專輯，期待帶來很棒的作品給大家，今天她也擔任「幸運女神」跟歌迷玩遊戲，送票給幸運粉絲，家家說，看到不少人手機都用螢幕顯示「我想要門票」，連自己都被這氣氛感染，忍不住也想要搶票。

頑童MJ116則演唱〈幹大事〉瞬間炒熱氣氛，從未辦過簽唱會的他們說：「這是第一次這麼近距離接觸歌迷！」但頑童跟兄弟本色一起入圍最受歡迎團體，被問到頑童會希望誰得獎？瘦子表示，兩位大哥(指張震嶽和熱狗)的地位已經不在乎名利了，而且不管兩邊誰獲得，反正都會有頑童。

今2018 hito流行音樂獎頒獎典禮也公布第一波出席歌手名單，包括畢書盡、J.Sheon(街巷)、小宇、五月天、方泂鑌、宇宙人、安那、吳汶芳、林志穎、周興哲、邱勝翊、家家、徐佳瑩、陳彥允、曾之喬、曾沛慈、頑童MJ116、潘瑋柏、盧廣仲、戴愛玲。

家家看到名單幽默說：「哇！裡面有我耶！太好了不用搶票進去看了！」頑童則笑說：「我們是三個人一起去小巨蛋，更划算。」至於小巨蛋當天會準備什麼樣的表演，家家說秘密，頑童也回「秘密」，讓家家忍不住說：「幹嘛學我？」瘦子則回：「我說的秘密是一首歌。」

(中時 )