母親節將到 高市原民會徵選原住民超人媽媽

2018年04月21日 19:00 中時 林雅惠

來自台東的嚴阿姨，年輕時隨著先生跑船輾轉來到高雄，先生卻因船難去世，從此她獨自擔起家庭重擔支撐家計，並且育養4名兒女，期間前往加工區擔任包裝員，甚至也到中船公司擔任粗工、板模工人、開過檳榔攤。

而來自花蓮的黃大姐，更是為了生計從事煮飯掃地的工作，也曾在藝品店擔任販售員，並開設麵店早餐店努力為生活奔波；嚴阿姨及黃大姐的故事均象徵原住民女性同胞堅強的個性。

母親節將屆，高市府原民會為感念原住民母親的辛勞與偉大，將舉辦原住民「超人媽媽」甄選，期待原民超人媽媽勇敢展現出原住民媽媽美善的一面。

高市府原民會表示，原住民媽媽常常身兼數職，無論在職場、家庭或參與公共事務上都能看見他們的身影，她們未必全然光鮮亮麗但卻是默默扮演耕耘的角色，支持家庭生計或參與公共關懷，散發出超人非凡的特質。

為了讓外界看見超人媽媽們的辛勞付出與艱辛奮鬥過程，高市原住民公開徵選超人媽媽，非常歡迎致力於家庭照顧，積極照顧教養子女且奉獻原住民公共事務;家境弱勢困苦，卻以積極、樂觀態度面對生活;兼代母職照顧教養子女的單親父親;以及積極規劃自我生涯、勇敢實現自我夢想與創意，發揚傳承原住民文化的媽媽等等，具備以上特點者都歡迎各界舉薦報名，一同見證超人媽媽無私的付出與關愛家庭社會的超人情懷。

自即日起至5月4日止採自薦或推薦報名，預計入選20名以上，獲選者將於5月19日下午2時在原住民故事館一樓大禮堂舉辦表揚活動，原民會將頒給獎金1000元及表揚狀一張。

(中時 )