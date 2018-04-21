火金姑來了 梅嶺賞螢季起跑 預估每天將湧進數千人潮

梅嶺賞螢季起跑，火金姑「大放送」。（台南市觀旅局提供）

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台南市楠西區宣告梅嶺賞螢季展開，適逢梅子成熟，遊客上山賞螢，還可品嘗鮮梅，親手作梅子酒，台南市觀旅局預估每天傍晚將有數千人潮上山，在山頭體驗滿山遍野的「火金姑」。

梅嶺火金姑進入「大發生」期，不少遊客已陸續上山賞螢，上周梅嶺下雨，螢火蟲數量更多，入夜之後點點螢光飛舞在山壑之間，相當好看。

賞螢路段從伍龍殿開始，步行整段伍龍步道約需1小時，螢火蟲數量在「出水仔」至「福德祠茶園」段最多，楠西區公所建議遊客下午5時入山，晚間7時開始步行最適當。

梅嶺賞螢季正逢梅子成熟，當地設計多種農事體驗，包括讓民眾手作梅子酒、控土窯，品嘗農家風味餐等等，但需預先報名，整個賞螢活動約3周，5月6日為止。

梅嶺賞螢季第13年舉辦，根據往年經驗，每天上山賞螢遊客高達上千人次，假日每天達3000人，曾有1次單日超過4000人的爆量遊客上山，造成車流壅塞且易發生車禍，旅遊品質反而不好。

台南市副市長張政源參與活動開幕，提到社區居民多年來對梅嶺的生態護育與環境維護管理的配合，才能使賞螢季成為台南市每年4月至5月很具代表性的活動。

梅嶺轄區的玉井警分局建議，賞螢季期間，民眾盡量在山下遊客中心轉搭接駁公車上山，下山免費接駁車至晚上9時都有發車。

(中時 )

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