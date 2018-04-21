台南兒童文學月 10校學子創意演書發表繪本

2018年04月21日 19:11 中時 曹婷婷

北門國小【喀達 喀達】以擬人化角度，藉由抹香鯨故事，探討互助友愛及環境保育的重要性。(曹婷婷攝)

億載國小【一直一直向前跑】介紹臺南專屬的古都國際馬拉松，希望讓更多人透過這場賽事，感受台南人情味。(曹婷婷攝)

自己創作繪本、自己搬演書中故事！台南市北門國小、將軍國小、安定區南興國小、長安國小、建功國小、文山國小、大社國小、大成國小、宅港國小及億載國小等10校學童21日在台南文化中心發表家鄉故事繪本，用圖文記錄家鄉文化特色與濃郁情感，落實書香大台南願景。

2018台南兒童文學月「繪本創作展演」於4月熱鬧展開，10校孩子以行動劇說演繪本故事，透過兒童想像世界，記錄傳承家鄉人文與文學，各校繪本也同步於4月1日起於誠品書店文化中心店、安平店展出。

台南市教育局指出，今年繪本新書共10冊，特別感謝財團法人兒童文化藝術基金會的協力，期望結合政府和民間資源，共同灌溉大臺南兒童文學創作的園地。

10本書各自展現家鄉獨特風情，如北門國小【喀達 喀達】以擬人化角度，藉由抹香鯨故事，探討互助友愛及環境保育的重要性。將軍國小【籮伯公的大餅店】，談到西式文化強勢衝擊下，傳統庶民文化的式微及二代之間的情感故事，讓老味道迴蕩在家鄉每個人心中。

安定區南興國小【直加弄鬥香】描述代表安定區芝麻與稻米產業的兩位關鍵人物-阿南與阿興，從意氣之爭到互助合作的歷程。長安國小【紅眼戰士】則描述曾文溪出海口南岸的城西防風林是紅眼戰士-台灣暗蟬的家，擁有豐富的生態環境。

建功國小【十份里的十分禮】勾勒出黑面琵鷺來七股渡冬、十份漁鄉風華，以及學校舞蹈隊以「黑面舞者」躍上全國舞臺的故事。文山國小【溪底寮的最後一頭牛】以真實的故事為創作理念，藉以紀念那段孩子與老牛的相處時光，及老農與老牛真誠互動的情誼。

大社國小【憶陣】述說阿水感概家鄉宋江武術文化之沒落，興起將此文化精神傳承於下一代的使命。大成國小【阿成的外婆家】特地將場景拉到慶安宮，將媽祖、風調雨順四大護衛及憨番幻化成真實人物，描寫故事主角阿成與他們互動的溫馨故事。

宅港國小【搬厝/入厝】描述學甲急水溪旁村落廢村後，逐漸成為物種豐富的濕地的故事。億載國小【一直一直向前跑】介紹臺南專屬的古都國際馬拉松，希望讓更多人透過這場賽事，感受台南人情味。

(中時 )