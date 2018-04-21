粉絲搶當老婆 林俊傑：媽媽很挑的

JJ賣萌比YA。(JFJ提供)

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JJ今昨兩天在深圳開唱。(JFJ提供)
林媽媽來看演唱會。(JFJ提供)

林俊傑(JJ) 20、21日在深圳開唱，JJ現場不僅感謝深圳樂迷的熱情及辛苦的工作人員，也特別提到媽媽專程前來深圳看他演出，讓低調藏身在觀眾席中的林媽媽馬上被粉絲們的熱情目光包圍，JJ打趣笑說：「請大家不要突然叫她婆婆，林媽媽是很挑的。」讓全場笑翻，喊「婆婆」喊得更大聲。

JJ昨晚先以高空倒吊的方式出場、接連演唱〈一千年以後〉、〈新地球〉、〈聖所〉三首歌曲，JJ開場還特地用廣東話，問候來到第一場深圳演唱會的歌迷，接著他繼續以〈那些你很冒險的夢〉、〈可惜沒如果〉、〈修煉愛情〉等金曲炒熱現場氣氛，聽到大家全都會跟著唱，他更開心直讚：「我的歌迷都是最會唱的。」JJ也在深圳場秀出全新打造的白色LED麥克風架，搭配身上背著全白的吉他帥氣登場，和現場觀眾甜蜜對唱〈小酒窩〉，最後不忘送上飛吻，逗樂粉絲。

當全場觀眾合唱〈背對背擁抱〉時，JJ除了撒嬌討「抱抱」，還打趣說因為天氣熱，觀眾只要尖叫越大聲，他就會再脫一件衣服，馬上逗得現場觀眾瘋狂起哄頻呼：「脫掉。」

演唱會接近尾聲時，當〈偉大的渺小〉前奏響起，全場觀眾同時舉起印有「深深不息，圳因有你」的手幅，一起為他應援，帶給歌迷一個難忘的夜晚。

(中時 )

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