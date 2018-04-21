福隆沙雕季首日登場 13國76件沙雕吸睛

2018年福隆國際沙雕藝術季今（21）日上午在新北市貢寮福隆海域登場，主辦單位特別找來數名美女啦啦隊表演熱舞開場，吸引民眾目光。（李其樺攝）

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今年的福隆國際沙雕藝術季主沙雕以「顛倒」為主題，高達10公尺，共投入10名以上沙雕師耗時15天完成，以鏡像手法呈現鏡中上下及左右皆顛倒的對稱城市，極具視覺趣味效果。（李其樺攝）
今年福隆國際沙雕藝術季規畫4個以海洋探險為主題的沙雕展示區，遊客漫步其中，有如一頁頁的航海地圖前進。（李其樺攝）
今年福隆國際沙雕藝術季規畫4個以海洋探險為主題的沙雕展示區，遊客漫步其中，有如一頁頁的航海地圖前進。（李其樺攝）

2018年福隆國際沙雕藝術季今（21）日上午在新北市貢寮福隆海域登場，今年的主題是「金沙奇航-愛與勇氣的冒險之旅」，即日起展出至7月15日止，來自13個國家的沙雕師共創作出76件沙雕作品，伴隨海灣旅遊年展出，吸引遊客目光。

今年福隆國際沙雕藝術季由觀光局東北角風管處和福隆大飯店聯合舉辦，21日上午在福隆海水浴場舉行開幕式，由福隆國小帶來氣勢磅礡的「節令鼓陣」表演，展現福隆沙雕11年逐夢踏實歷程；續以「活力沙舞」的藝術饗宴帶出沙雕盛會。

東北角風管處長陳美秀表示，今年度邀請來自美國、加拿大、荷蘭、比利時、義大利、葡萄牙、俄羅斯、印度、多哥、中國、台灣、日本及韓國等13國28位沙雕藝術家共襄盛舉，各自創作出造型精美絕倫的沙雕作品。

「金沙奇航」開展當天，規畫4個以海洋探險為主題的沙雕展示區，遊客漫步其中，有如一頁頁的航海地圖前進，從「航海起源」出發到台灣特色島嶼，航向世界島嶼，最後進入東北角海底之城，讓民眾體驗豐富的藝術生態旅遊。

陳美秀指出，今年的主沙雕以「顛倒」為主題，高達10公尺，共投入10名以上沙雕師耗時15天完成，以鏡像手法呈現鏡中上下及左右皆顛倒的對稱城市，極具視覺趣味效果。

另外，今年主題沙雕作品標有QR-code可用手機掃描聽取英、日、韓三種語音導覽，也貼心舖設有無障礙木棧道推動友善的旅遊環境服務，讓每位遊客悠然穿梭感受福隆沙雕的美麗與熱情。

福隆國際沙雕藝術季展出期間民眾除了可自行開車，東北角風管處也在鹽寮海濱公園、龍門運動公園、龍門露營區停車場和福隆遊客中心安排免費接駁車，於活動期間例假日行駛，請遊客善加利用。

(中時 )

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