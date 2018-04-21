柳田悠歧飆完全打擊 軟銀10比0電翻日本火腿

2018年04月21日 18:53 中時電子報 蔡銘仁

要達成一壘打、二壘打、三壘打和全壘打的「完全打擊」，相當不容易，不過去年曾來台參加打擊營、軟銀的強打柳田悠歧，今(21日)面對日本火腿，總計5打數5安，完成生涯首次完全打擊，率隊10比0海電火腿，連他自己都嚇到能有這樣的表現，直言是「奇蹟」。

柳田擔任3棒中外野手，1上首打席就轟陽春炮，隨後三個打席，湊滿一壘打和二壘打，只差1支三壘打就能達標；三壘打不只要有力量，還需要腳程，不少打者錯過完全打擊，就是拚不出三壘打，不過柳田曾達成30盜、30轟和打擊率3成的「3-3-3」成就，跑壘速度不在話下。

比賽到8上，柳田第五度上場打擊，這也可能是他挑戰完全打擊最後機會；柳田也把握住了，相中火腿中繼新垣勇人的指叉球，揮出中間方向深遠安打，跑壘過站不停、直闖三壘。巧合的是，轉傳球要傳到三壘途中，剛好打到柳田的腳，球因此被擋下，讓他順利達標。

柳田完成完全打擊後，被換代跑下場休息，開心的跟隊友們共享成就。回顧日職近五年，僅阪神虎的福留孝介2016年七月30日達成完全打擊；柳田如今達標，是日職史上第65人，同時是自2007年祖雷塔(Julio Zuleta)後，太平洋聯盟第32人。

柳田達成完全打擊，5打數5安、包辦4分打點，開季至今打擊率維持3成39高檔。柳田昨晚3打數無安打，有這樣的表現，他自己都難以置信，「我只是想著要做好自己的揮擊，一切就自然發生了。明天過後又是新的一天，我會繼續做到最好。」

靠柳田的活躍，軟銀打線大爆發，全隊揮出17安、攻得10分，打得火腿灰頭土臉；有強力打線護航，投手群投得更加輕鬆，先發中田賢一和田中正義聯手完封9局，助球隊拿下勝利。中田拿到本季第2勝，敗投是4.1局掉7分的有原航平。

(中時電子報)