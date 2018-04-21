瘋狂詐騙話術、高風險賣場Out 留心防詐關鍵語In

2018年04月21日 18:57 中時 林郁平

台中市一名鍾姓女子，上周晚間接獲謊稱「瘋狂賣客」客服人員來電，指因工作人員操作錯誤，導致鍾女帳號內多一筆1萬7000元消費，且須於翌日0時解除該筆交易，否則2小時後訂單即生效。

鍾女隨後接到自稱銀行人員來電，表示需要先查詢鍾女的消費紀錄，所以要她至附近「ATM開通查詢功能」，於轉帳欄內輸入身分證號碼，於轉帳金額輸入30元，確認消費訊息是否正確，然後再電話指示操作ATM，才能取消該筆交易。，假客服指示鍾女操作ATM轉帳7萬元至指定帳戶後，又聲稱「可能她操作錯誤，應立刻將帳戶內現金領出，以無摺存款方式存至指定帳戶」，再指鍾女須證明帳戶沒問題，而其銀行跟比特幣交易公司有合作關係，要求鍾女須至超商購買12萬元的比特幣，鍾女存疑，先買了2萬元的比特幣，前後1小時遭詐騙12萬元，直到朋友趕到強行掛斷通話，才驚覺遭詐騙報案。

另一名30歲賴姓男子，接到自稱「橙姑娘」客服中心來電，表示因電腦系統錯誤，多刷了一筆費用，將透過銀行認證手續辦理退費，要求賴男按指示至ATM操作，賴男前後遭詐騙轉帳5筆、計14萬元至對方指定帳戶，又以超商代碼繳費方式操作5筆、19萬元，共遭詐近33萬元，才發現被騙。

警方指出，詐騙集團冒用知名公司，以「工作人員操作錯誤、電腦系統錯誤，導致誤設訂單，要求消費者前往ATM解除分期設定或跨行存款」的詐騙手法，通常是歹徒駭入賣場，掌握被害人個資，要求民眾至自動提款機前按照指示操作，將錢轉進指定帳戶，提醒民眾多加留意，若接到來電顯示開頭為「+2」、「+886」等為詐騙電話，聽到關鍵字「解除ATM設定」、「誤刷條碼」、「誤設訂單」、「重複扣款」「至ATM操作資料整理」等關鍵字，加上近來亦更新詐騙話術「開啟網路購物的個資啟用權限」、「超商購My Card點數卡、比特幣」，請立即掛掉，絕對是詐騙！

警方提醒，ATM沒有解除設定的功能，也沒有辨識身分的功能，同時呼籲購物網站等相關業者應加強防護措施外，保障消費者的交易安全，另鼓勵民眾下載「165反詐騙App」，掌握最新詐騙資訊，作為民眾防詐騙的守門員，並可參考App中每周公布的「民眾通報高風險賣場排名」，慎選優良購物平台進行網路購物，也可下載「Whoscall App（象卡來)」過濾不明來

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(中時 )