嘉義市高空盪鞦韆大賽 涂醒哲、蕭淑麗爭上鞦韆

2018年04月21日 19:00 中時 廖素慧

嘉義市長涂醒哲宣布高空盪鞦韆活動開始。（廖素慧攝）

嘉義市議長蕭淑麗站在鞦韆架上祝活動圓滿成功。（廖素慧攝）

高空盪鞦韆青年組雙人組冠軍陳隆誌及林裕強。（廖素慧攝）

嘉義市高空盪鞦韆大賽21日在光路里武當山玄天上帝廟埕盛大舉行，市長涂醒哲、議長蕭淑麗先後站上高空鞦韆開場，霸主連年挑戰，少年單人組冠軍陳聖宗6度蟬聯冠軍，藝人王少偉初體驗盪到「靈魂出竅」。

高空鞦韆架有12米高，全部以藤蔓捆紮，涂醒哲率先站上懸在半空中的鞦韆板上，滿心喜悅地宣布活動開始，且試著輕輕搖盪鞦韆體驗一下，涂前腳剛下鞦韆，廟方蕭淑麗不甘示弱，後腳也踏上鞦韆板祝活動圓滿成功，隨後2人又一起摸彩，互動微妙。

廟方表示，高空鞦韆活動原本是只限男性可以上鞦韆架，也只限男性可以參賽，因蕭淑麗是議長，具有地方議會首長身分，情況特殊，可以登上鞦韆。蕭淑麗說，去年也有踏上高空鞦韆架，今年是第二次，有「步步高昇」的感覺。

藝人王少偉首次體驗高空盪鞦韆，在教練陪同下盪到約2樓半高，驚呼連連，他坦言有「靈魂飛走一半的感覺」。外國朋友也勇於挑戰，在台南教英文的57歲美國籍教師Norman Huntsman，也登上鞦韆板體驗盪鞦韆。

比賽結果：少年組單人組冠軍陳聖宗、亞軍羅英瑋、季軍李明哲；少年組雙人組冠軍林佑宥及黃冠智、亞軍張皓巽及曾盈智；青年組單人組冠軍張裕昇、亞軍許士庭、季軍林湘霖；青年組雙人組冠軍陳隆誌及林裕強、亞軍張譽鐘及張雅雄、季軍林朝偉及林朝評；中年組單人組冠軍陳嘉生、亞軍李文彬、季軍顏康秦；中年組雙人組冠軍陳坤海及陳嘉財、亞軍江盈德及陳健民。

(中時 )