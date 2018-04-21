嘉義市高空盪鞦韆大賽 涂醒哲、蕭淑麗爭上鞦韆

嘉義市長涂醒哲（左）、議長蕭淑麗共同摸彩。（廖素慧攝）

友善列印
中時
嘉義市長涂醒哲宣布高空盪鞦韆活動開始。（廖素慧攝）
嘉義市議長蕭淑麗站在鞦韆架上祝活動圓滿成功。（廖素慧攝）
高空盪鞦韆青年組雙人組冠軍陳隆誌及林裕強。（廖素慧攝）

嘉義市高空盪鞦韆大賽21日在光路里武當山玄天上帝廟埕盛大舉行，市長涂醒哲、議長蕭淑麗先後站上高空鞦韆開場，霸主連年挑戰，少年單人組冠軍陳聖宗6度蟬聯冠軍，藝人王少偉初體驗盪到「靈魂出竅」。

高空鞦韆架有12米高，全部以藤蔓捆紮，涂醒哲率先站上懸在半空中的鞦韆板上，滿心喜悅地宣布活動開始，且試著輕輕搖盪鞦韆體驗一下，涂前腳剛下鞦韆，廟方蕭淑麗不甘示弱，後腳也踏上鞦韆板祝活動圓滿成功，隨後2人又一起摸彩，互動微妙。

廟方表示，高空鞦韆活動原本是只限男性可以上鞦韆架，也只限男性可以參賽，因蕭淑麗是議長，具有地方議會首長身分，情況特殊，可以登上鞦韆。蕭淑麗說，去年也有踏上高空鞦韆架，今年是第二次，有「步步高昇」的感覺。

藝人王少偉首次體驗高空盪鞦韆，在教練陪同下盪到約2樓半高，驚呼連連，他坦言有「靈魂飛走一半的感覺」。外國朋友也勇於挑戰，在台南教英文的57歲美國籍教師Norman Huntsman，也登上鞦韆板體驗盪鞦韆。

比賽結果：少年組單人組冠軍陳聖宗、亞軍羅英瑋、季軍李明哲；少年組雙人組冠軍林佑宥及黃冠智、亞軍張皓巽及曾盈智；青年組單人組冠軍張裕昇、亞軍許士庭、季軍林湘霖；青年組雙人組冠軍陳隆誌及林裕強、亞軍張譽鐘及張雅雄、季軍林朝偉及林朝評；中年組單人組冠軍陳嘉生、亞軍李文彬、季軍顏康秦；中年組雙人組冠軍陳坤海及陳嘉財、亞軍江盈德及陳健民。

(中時 )

瓦斯危險？ 洪孟楷：徐國勇竟還… 犀牛不買蔡英文帳 合照時一隻隻…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。