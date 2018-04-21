犀牛不買蔡英文帳 合照時一隻隻跑光光

2018年04月21日 19:05 中時 曾薏蘋

史瓦濟蘭野生動物園。（曾薏蘋攝）

史瓦濟蘭野生動物園，擁有豐富的野生動物及自然景觀。（曾薏蘋攝）

史瓦濟蘭野生動物園，擁有豐富的野生動物及自然景觀。（曾薏蘋攝）

史瓦濟蘭野生動物園，擁有豐富的野生動物及自然景觀。（曾薏蘋攝）

總統蔡英文搭機返國前，史王恩史瓦帝三世送機。（曾薏蘋攝）

蔡英文總統在史瓦濟蘭參訪最後一天，與史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世前往Hlane皇家國家公園參觀野生動物，總統超開心，像極觀光客，跟獅子照完相後，看到犀牛，趕緊說，「我們要跟這個犀牛照，跟剛剛獅子照一樣。」話才說完，快門正要按時，犀牛一隻隻跑光光，總統一回頭，早已空無一物。

此外，搭機返國前，卻有醫官和隨扈帶著醫藥箱，直奔休息室，一度誤以為，總統受傷了，府方解釋，是國安會秘書長李大維絆倒了。

蔡總統17日到21日訪問史瓦濟蘭，總統在史國最後一天，在史王陪同下，前往Hlane皇家國家公園參觀野生動物，體驗道地非洲風情，隨後蔡總統並與國王便餐，席間兩人互動熱絡，現場氣氛歡愉。

看到野生動物出現，就聽到吉普車上有人說「來了、來了！」除了看到獅子在草原閒晃，還看到獅子大快朵頤吃獵物。前一天與記者茶敘，總統才說，應該會想看犀牛，結果犀牛卻不給面子，拍照全跑光光。

野生動物行程，總統與史王餐會結束後，恩史瓦帝三世國王並親自於機場以軍禮歡送總統。訪問行程圓滿結束，專機於晚間起飛，啟程返回台北。

(中時 )

史瓦濟蘭野生動物園，擁有豐富的野生動物及自然景觀。（曾薏蘋攝）

史瓦濟蘭野生動物園。（曾薏蘋攝）