超級食物薑黃竟輸了！ 美研究這水果更厲害

研究指出吃蘋果比吃薑黃更有效。(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導

自從超級食物這個名詞出現後，大家就會爭相瘋搶這類的健康食物，其中薑黃更是最為人熟知，不過最近國外做了一項研究指出，「蘋果」竟然比薑黃更厲害，只要吃一個月就能降低40%壞膽固醇。

根據早安健康報導指出，蘋果含有豐富的多酚、維生素、膳食纖維等營養，熱量又不高，且在西方一直流傳著一句諺語「一天一蘋果，醫生遠離我」，結果美國俄亥俄州大學就做了研究證實了，蘋果的確可以有效地降低壞膽固醇，預防動脈硬化，且一個月內就能看見顯著效果。

這項研究是將40-50的51名健康成人分為三組，第一組一天吃一顆蘋果、第二組吃含有蘋果萃取多酚成分的營養補給品、第三組則是給予安慰劑，三組的實驗持續一個月。實驗結果發現，食用蘋果的第一組，壞膽固醇減少了40%，比起食用補給品的第二組效果更好，而食用安慰劑的組別則是毫不差別。

美國研究指出蘋果能更有效降低壞膽固醇。(圖/PEXESL)

其實，體內的壞膽固醇過多，會囤積在血管壁造成動脈硬化，進而造成各種心血管疾病，壞膽固醇和自由基產生反應時，還會產生發炎反應使體內組織受損，主導這項實驗的營養學教授羅伯特．迪斯沃斯特表示，這項研究證實了蘋果對於降低氧化壞膽固醇的效果，比起綠茶、蘋果萃取物、薑黃等抗氧化劑的效果都還要更佳。

(中時電子報)

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