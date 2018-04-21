國資圖世界書香日幸福登場　授證20名小小書香騎士

2018年04月21日 19:14 中時 陳淑芬

國資圖舉行2018世界書香日系列活動，館長劉仲成還為20名小小書香騎士授證頒發騎士勳章。（陳淑芬攝）

國資圖館長劉仲成在書香日活動，鼓勵大小朋友一起來閱讀，進而喜歡閱讀，並愛上閱讀。（陳淑芬攝）

「你閱讀了嗎？」、「你幸福嗎？」國立公共資訊圖書館館長劉仲成21日在世界書香日開幕活動大聲詢問與會親子，都獲得熱情肯定回應。劉仲成說，希望民眾都能幸福閱讀，國資圖透過小小書香騎士進行人才培育，推動創意藝術饗宴及親子共學，希望大小朋友一起來閱讀，進而喜歡閱讀，並愛上閱讀。

國資圖21日在戶外廣場舉行「2018世界書香日-讀你，幸福的瞬間」系列活動，規劃舞台區多元藝文表演、閱讀市集及閱讀闖關遊戲，館長劉仲成還為20名小小書香騎士授證頒發騎士勳章，肯定他們在徵選活動的表現，將培訓擔任國資圖閱讀活動的代言人。

劉仲成指出，世界書香日的由來就是起源於一個動人的愛情故事，以玫瑰和書成為愛的禮物代表著勇氣和智慧的象徵。希望藉由這場別開生面的活動，推動民眾更熱愛閱讀，也期盼書籍能成為贈送親朋好友最好的禮物。

「2018世界書香日-讀你，幸福的瞬間」系列活動，安排有36個與閱讀相關的闖關遊戲關卡、閱讀市集及多元演出節目，還有多家出版社推出露天閱讀宴，邀請作家、編輯和故事達人們到場，與讀者面對面進行閱讀互動、書籍導讀、主題書分享及說故事，吸引親子到場參加。

(中時 )