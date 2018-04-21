國資圖世界書香日幸福登場　授證20名小小書香騎士

國資圖舉行「2018世界書香日-讀你，幸福的瞬間」系列活動，以震撼的鼓聲熱鬧登場。（陳淑芬攝）

友善列印
中時
國資圖舉行2018世界書香日系列活動，館長劉仲成還為20名小小書香騎士授證頒發騎士勳章。（陳淑芬攝）
國資圖館長劉仲成在書香日活動，鼓勵大小朋友一起來閱讀，進而喜歡閱讀，並愛上閱讀。（陳淑芬攝）

「你閱讀了嗎？」、「你幸福嗎？」國立公共資訊圖書館館長劉仲成21日在世界書香日開幕活動大聲詢問與會親子，都獲得熱情肯定回應。劉仲成說，希望民眾都能幸福閱讀，國資圖透過小小書香騎士進行人才培育，推動創意藝術饗宴及親子共學，希望大小朋友一起來閱讀，進而喜歡閱讀，並愛上閱讀。

國資圖21日在戶外廣場舉行「2018世界書香日-讀你，幸福的瞬間」系列活動，規劃舞台區多元藝文表演、閱讀市集及閱讀闖關遊戲，館長劉仲成還為20名小小書香騎士授證頒發騎士勳章，肯定他們在徵選活動的表現，將培訓擔任國資圖閱讀活動的代言人。

劉仲成指出，世界書香日的由來就是起源於一個動人的愛情故事，以玫瑰和書成為愛的禮物代表著勇氣和智慧的象徵。希望藉由這場別開生面的活動，推動民眾更熱愛閱讀，也期盼書籍能成為贈送親朋好友最好的禮物。

「2018世界書香日-讀你，幸福的瞬間」系列活動，安排有36個與閱讀相關的闖關遊戲關卡、閱讀市集及多元演出節目，還有多家出版社推出露天閱讀宴，邀請作家、編輯和故事達人們到場，與讀者面對面進行閱讀互動、書籍導讀、主題書分享及說故事，吸引親子到場參加。

(中時 )

大小朋友齊聚豐樂公園聽故事市長… 台東發生規模4.4地震 深度21.7公…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。