9旬老翁山區走失一周 警消積極搜尋奇蹟式無生命危險

警消在山區不停搜尋老翁的下落，所幸最後成功尋獲。(林郁平翻攝)

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中時
家屬開心地與員警合影，感謝警消積極搜救。(林郁平翻攝)

北市信義警分局2日23時許接獲民眾報案，指一名91歲陳姓老翁於當日下午出門後遲遲未歸，因陳翁有輕微失智，之前也有2次失蹤紀錄，家屬焦急萬分，警方獲報後立即組成專案小組協尋。

專案小組連夜調閱上千支監視器，發現住在信義區林口街的陳翁出門後，似乎是忘了回家的路怎麼走，沿途徘徊、不斷繞圈，並往巷弄裡走去，最後身影出現在南港區成福路121巷弄內，因巷底就是鄰近山區的山坡地，令家屬及警方感到十分憂心。警方協同家屬進入山區搜索，並通報消防局組成搜救隊、支援搜救犬，全力進行救援。經過多日搜救，終於在9日上午10時許，於南港成德國中校園旁山坡地的竹林內，尋獲陳翁，發現他雖然身體虛弱，但生命跡象穩定。

陳翁經送到加護病房觀察，確認無生命危險後，已出院返家休養，警消在搜救過程中，並無發現曾有民眾救濟過陳翁的跡象，對他能在山區奇蹟式地存活，皆感到不可思議。家屬也對警消鍥而不捨地搜救，頻頻表達感謝。

警方呼籲，家中若有高齡長者，務必多加留意看顧，切勿讓其單獨外出，如欲避免類似情形發生，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或是隨身攜帶記載親友電話的聯絡卡片，以利警方快速聯繫到家屬。

(中時 )

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