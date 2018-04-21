阿扁讚史瓦濟蘭國王行館：比玉山官邸好上好幾倍

2018年04月21日 19:40 中時 曾薏蘋

史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世的行館。(圖/曾薏蘋)

史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世的行及坐車。(圖/曾薏蘋)

史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世的坐車。(圖/曾薏蘋)

史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世的行館。(圖/曾薏蘋)

蔡英文總統這次出訪非洲友邦史瓦濟蘭，下榻的史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世的行館，就是日前前總統陳水扁在「新勇哥物語」提到，比台灣總統官邸好上好幾倍的行館；史王行館到底有多好？只有住過的歷任總統知道，但以隨團媒體親身體驗的經驗，史王行館的網路，敢確定是史國網路速度最快的飯店。

史王行館是個豪華VILA，對曾造訪史瓦濟蘭的台灣歷任總統來說，一點都不陌生，台灣與史瓦濟蘭交情深厚，每次總統出訪史國，史王都會把自己的行館讓出，因此，不論李登輝、陳水扁、馬英九三位前總統，包括這次出訪的蔡英文總統，都下榻此行館，史王這次也把自己的防彈座車BMW大七供蔡總統使用。

日前陳水扁在「新勇哥物語」中有一段勇哥與勇弟的對話；勇弟問，台灣總統官邸聽講是全世界最簡陋者之一？

勇哥回應，「這不是我說的」。這是AIT前理事主席薄瑞光，有一次上樓參觀也是甘迺迪迷的致中房間時說的。「我可以說的是，阿扁2002年訪問史瓦濟蘭下榻的史王行館都比玉山官邸好上好幾倍，不信可以請教正在史國訪問的蔡總統！所幸4位民選總統都住了也甘之如飴！」

蔡英文總統這次在史王行館公開行程有兩項，一個是台商座談、一個是與隨團媒體茶敘，因此讓媒體有機會親臨感受史王行館的尊榮待遇。

至於史王行館有多好？記者沒住過，無法評論，但印象最深的就是網路。

總統與記者茶敘當天，行館即時新聞的傳輸速度，可說是出訪史國五天來，最快的一次，用「感動到快哭了」形容一點也不為過，隨團記者雖然下榻的史王經營的飯店與史王行館距離不遠，網路速度卻是「天堂與地獄」，讓原本茶敘結束就必須趕回飯店發稿的記者們忍不住要求，「讓我們留下來吧！」

史國網路並不發達，每次到了發新聞時，記者就開始與龜速、斷線搏鬥，親身感受史王行館的網路速度後，也只能嘆，「蔡總統在這裡開了視訊國安會議，網路不快怎麼行！」

(中時 )