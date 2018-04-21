4億採購的M2警槍落漆！準星磷光點竟會脫落

2018年04月21日 19:49 中時電子報 張國欽

警政署去年花費4億元採購德製Walther PPQ M2手槍，取代已使用20年的警用美國史密斯威爾森廠手槍，高雄警方去年起分3梯發放5400餘把新槍給外勤員警，上月發完最後一批後，但高雄市警局昨進行射擊常訓時，發生槍枝準星的磷光點記號，從滑套上掉落，雖警方強調磷光點是塗料，不會影響槍枝的機械結構，但仍有警員批：「新槍這樣，品質真差！」

據蘋果日報報導，有不願具名的警員透露，上周一晚間高雄市警局發出通報，要求所屬各單位檢查新配發的德製Walther PPQ M2手槍，準星上的磷光點是否脫落，並要求各單位統計數據，以利日後送回警政署請廠商進行補強。

高雄市警局後勤科長陳宗武表示，這是高雄市換發新槍以來，第一次接獲反映有磷光點記號掉落的狀況，但因磷光點不是主要零件、不會影響槍枝機械結構，將在下周一通報警政署，確認是否需要換槍或維修。

針對高雄市警察局旗山分局四月二十日進行新槍射擊訓練，有2把Walther PPQ M2手槍準星的磷光標記點脫落，警政署後勤組今天下午發表聲明指出，換發新槍後，曾接獲類似反映，有瞄準用的磷光點掉落情況。

警政署後勤組強調，為求審慎，本署將要求德國原廠，儘速確認磷光點脫落原因，並提出永久性改善對策，防止類似情形再次發生。

事實上，去年初Walther PPQ M2就發現槍枝擊針生鏽，一名警員上月受訓，大拇指施力時，塑鋼材質的彈匣釋放桿居然斷裂，員警很擔心拿到「豆腐渣槍」，但警政署認為，是人為操作不當個案，對新槍品質有信心，惟槍械專家表示，無論是什麼材質，零件都不該斷裂，品質恐有疑慮。

(中時電子報)